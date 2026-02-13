Checo Pérez recibe ATAQUE desde el equipo de Carlos Sainz

James Vowles criticó con vehemencia a los equipos rivales, entre ellos Cadillac y Sergio Pérez, que se quejan de la nueva unidad de potencia de Mercedes que usará Carlos Sainz.

Según el directivo de Williams, el motor cumple todas las normativas y no es justo que los competidores intenten subsanar sus carencias mediante ajustes en el reglamento.

El director defendió la importancia de mantener la competencia limpia, tal y como expresó a Motorsport.com: "Estoy convencido de que la unidad de potencia que utilizamos cumple a la perfección con las normativas. No se trata de lograrlo en un mes, sino de años de trabajo para alcanzar ese nivel.

"Es comprensible que los rivales se sientan frustrados, pues no han conseguido lo que Mercedes ha logrado, pero debemos actuar con cautela. Por el momento, nadie puede afirmar cuál es el mejor motor, ya que nos estamos concentrando en un solo detalle", concluyó Vowles.

Esta polémica ha encendido tensiones en el paddock de cara a la nueva era de la Fórmula 1. El corazón del conflicto reside en las especificaciones técnicas de los motores que se utilizarán a partir de este año.

Aunque el reglamento establece una relación de compresión máxima de 16:1, se sospecha que Mercedes habría descubierto una forma de hacerla subir hasta 18:1 durante la carrera, aprovechando la expansión térmica de ciertos componentes para obtener más potencia en comparación con sus rivales.

Vowles subrayó que el automovilismo debe seguir siendo una meritocracia donde la innovación técnica sea recompensada. Durante el Gran Premio de Baréin, advirtió que la Fórmula 1 no debe derivar en un campeonato basado en el Balance of Performance, un método utilizado principalmente en las categorías GT3 para igualar artificialmente las prestaciones.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

