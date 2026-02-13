Toto Wolff ha respondido a las crecientes críticas sobre la nueva fuente de potencia de su escudería e hizo pública la verdadera ventaja que tendrán Carlos Sainz y Franco Colapinto con el motor Mercedes.

Mientras rivales como Ferrari, Audi y Honda exigen una modificación urgente en las normas que rigen el polémico sistema de compresión, el austriaco se mantiene firme. Según Wolff, no se han cometido actos ilícitos y la supuesta ventaja del motor Mercedes es mínima en la práctica.

A pesar de las críticas en el paddock, Wolff afirma que Mercedes ha interpretado correctamente las normas: "Hemos obtenido todas las garantías de que lo que hemos hecho se ajusta a las reglamentaciones, y además, el rendimiento extra no es nada del otro mundo", cita el austriaco, haciendo referencia a Motorsport.com.

"Esa es la situación, aunque debo reconocer que nuestros rivales se han sentido algo perjudicados y han estado presionando a la FIA durante bastante tiempo". Wolff minimiza el impacto real del sistema: "La ventaja apenas suma unos pocos caballos. En términos prácticos, en Inglaterra se hablaría de dos o tres caballos. Por ello, el riesgo de marcar una diferencia significativa en un Gran Premio es casi insignificante".

Wolff admite que, de tomarse tal decisión, Mercedes tendrá que aceptarla, a pesar de las implicaciones negativas para el equipo de Brackley y sus socios: "Se trata de un proceso. Si se decide modificar la normativa del motor, hay que acatarlo. Así son las cosas.

"Naturalmente, un motor se desarrolla a lo largo del tiempo y con ciclos de producción definidos; si de repente te dicen que no puedes utilizarlo tal como lo diseñaste, eso puede perjudicar considerablemente el rendimiento", concluye el jefe del equipo.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

