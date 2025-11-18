Hamilton prepara el cambio más DRÁSTICO de su carrera

Se han introducido cambios en las normas de la Fórmula 1 tras la última reunión de la Comisión F1 en 2025, que tuvo lugar en las oficinas de la FIA en Londres, y eso podría derivar en un cambio histórico para Lewis Hamilton.

La Comisión se reúne cuatro veces al año para tratar diversos temas relacionados con el deporte. En la reunión de noviembre, presidida por Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de Formula One Management, se discutieron cuestiones muy relevantes.

Anteriormente, la Comisión había compartido datos sobre el crecimiento del deporte, destacando que la afición ha superado los 827 millones de seguidores y que cada vez participa más un público joven.

Tras concluir la sesión de noviembre, se confirmó que a partir de la temporada 2026 se permitirá a los pilotos cambiar su número de competición, lo que significa que personalidades como Lewis Hamilton podrían abandonar el emblemático 44 si así lo deciden.

Hamilton, que ha conquistado siete títulos mundiales, tenía la opción de utilizar el número 1 en la siguiente temporada, como sucede con el actual campeón Max Verstappen. Sin embargo, el británico siempre ha optado por el 44, lo que refleja el apego que tiene a ese número.

¿Por qué Lewis Hamilton conserva el número 44?

Lewis Hamilton explicó que su número se remonta a sus inicios en el karting. El 44 provino del vehículo que utilizaba su padre en aquellos tiempos. Según relata, "cuando tenía ocho años conseguimos un viejo kart que había pasado por varias familias. Salía en la parte trasera del suplemento de un periódico. Mi padre lo compró, lo restauró y, al inscribirnos en nuestra primera carrera, no supo qué número elegir. En ese momento llamó la atención el 44 que aparecía en la matrícula de su coche."

A partir de la temporada 2026, los pilotos podrán decidir cambiar su número si así lo desean. La FIA confirmó que se permitirá modificar los números de competición permanentes, una propuesta que se debatió en la reunión.

Junto con este cambio, la Comisión también analizó los diseños de los monoplazas para limitar el uso excesivo de superficies de fibra de carbono. El acuerdo establece que al menos el 55 % de la superficie visible (tanto de lado como desde arriba) deberá presentar elementos pintados o adhesivos, en lugar de dejar al descubierto la fibra de carbono. Con esto se busca que los coches muestren una identidad más marcada y se distingan mejor en la parrilla.

