close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos

Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 17 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: SEÑALA los ERRORES de Alpine que lo afectaron. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS

Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

858 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas
Checo F1 Hoy

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas

  • 1 hour ago
Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos
F1 Colapinto Hoy

Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos

  • 2 hours ago
Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro
F1 Hoy

Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro

  • 3 hours ago
Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos
GP de Estados Unidos

Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos

  • Hoy 00:20
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint Race del GP de Estados Unidos
GP de Estados Unidos

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint Race del GP de Estados Unidos

  • Hoy 04:00
Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos
GP de Estados Unidos

Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos

  • Hoy 03:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x