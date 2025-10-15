close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto, en camino a romper RÉCORD HISTÓRICO en F1

Franco Colapinto, en camino a romper RÉCORD HISTÓRICO en F1

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

Pierre Gasly es el corredor con mejor balance en la historia de la categoría en el Circuito de Las Américas con marcador de 6-0. Nadie puede presumir de esos números.

Sin embargo, en las últimas semanas, Colapinto ha logrado ponerse por delante de su compañero de equipo en clasificación y en carrera. Algo que ha destacado porque es el argentino quien está rodeado de rumores sobre su futuro.

En caso de que la tendencia continúe de esta manera, Franco sería el primero en vencer a Gasly en Austin.

Relacionado: La nueva GROSERÍA de Alpine contra Franco Colapinto

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

590 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine Pierre Gasly

Últimas Noticias

BOMBAZO: La SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026
Cadillac

BOMBAZO: La SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026

  • 3 hours ago
Hamilton se enfrenta a una DOLOROSA prueba de paciencia con Ferrari
Ferrari

Hamilton se enfrenta a una DOLOROSA prueba de paciencia con Ferrari

  • hace 45 minutos
ÚLTIMA HORA: Mercedes hace el anuncio MÁS ESPERADO de Kimi Antonelli
Mercedes

ÚLTIMA HORA: Mercedes hace el anuncio MÁS ESPERADO de Kimi Antonelli

  • Hoy 15:08
¡El TERRIBLE ERROR de Cadillac contra Checo Pérez!
Cadillac

¡El TERRIBLE ERROR de Cadillac contra Checo Pérez!

  • hace 54 minutos
¡No se guardó NADA! Hamilton se burla de su compañero Leclerc en Ferrari
Ferrari

¡No se guardó NADA! Hamilton se burla de su compañero Leclerc en Ferrari

  • 1 hour ago
¿Adiós Verstappen? Así serán la DURACIÓN de los contratos en Mercedes
Mercedes

¿Adiós Verstappen? Así serán la DURACIÓN de los contratos en Mercedes

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
10.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 ¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
2.500+ views

¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x