Alpine tuvo un gesto que no le gustó a muchos aficionados argentinos y que varios consideraron una "grosería" contra Franco Colapinto.

El equipo francés tuvo la presentación de una nueva tienda en París en la que estarán disponibles artículos de la escudería de Enstone; sin embargo, varios notaron que el corredor sudamericano no estuvo presente.

De hecho, sí estuvieron ahí Pierre Gasly y el CEO del grupo que maneja al equipo de Colapinto. Un hecho extraño que no hayan citado a sus dos pilotos principales a pesar de que la categoria descansó una semana completa.

Este es otro de los gestos de Alpine que muchos han señalado debido a que engrandecen a Gasly y minimizan a Colapinto, a pesar de que en la pista es Franco quien han destacado por encima de Pierre.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

