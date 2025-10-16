Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos.

La escudería reveló en una publicación en redes sociales que usará un diseño especial en su monoplaza para las próximas tres careras del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Es decir, se usará en Austin, Ciudad de México e Interlagos, tres grandes premios con alta expectativa de aficionados argentinos. Los nuevos colores del auto de Colapinto combinan el amarillo, que recuerda a uno de los principales patrocinadores de Franco, con el rosa y el azul tradicionales de Alpine.

Se dice que este es el primer paso para preparar el terreno de cara al esperado anuncio de la renovación del contrato del argentino para la temporada 2026 de la máxima categoría.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

