Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher.

Así lo cree su tío, Ralf, en declaraciones durante el podcast Backstage Boxengasse: "Si entiendes algo a medias y si miras la carrera de los pilotos actuales que están en la Fórmula 1, creo que Mick definitivamente sería mejor que Yuki Tsunoda.

"También es mejor que un Liam Lawson. Y Franco Colapinto comenzó súper fuerte, pero no mostró el desarrollo que debe tener. Desde mi punto de vista, los tres son peores que Mick, incluso claramente", apuntó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

