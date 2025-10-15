Colapinto entrega su mayor muestra de CRECIMIENTO en la F1

Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento.

Colapinto se formó dentro de la academia de Williams y debutó con esa escudería la temporada pasada, pero ahora que está con Alpine, no ha tenido la oportunidad de disfrutar mucho su paso en la parrilla.

El piloto argentino nacido en Pilar ha podido dejar claro que cuenta con una preparación y profesionalismo atípico para su edad, por lo que la carrera de Austin será vital para asegurar su futuro dentro de la categoría.

"Confío en lo que viene, estoy enfocado en hacer bien mi trabajo, en seguir aprendiendo y en aprovechar cada oportunidad", expresó Franco ante los medios.

"Es un momento que soñé desde chico. Me preparé mucho para esto y quiero disfrutarlo al máximo", finalizó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

