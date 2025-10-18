close global

﻿
Colapinto

Franco Colapinto SEÑALA los ERRORES de Alpine que lo afectaron

Aloisio Hernández
Colapinto

Franco Colapinto señaló los problemas en su monoplaza Alpine que le han afectado durante el viernes del fin de semana para el Gran Premio de Estados Unidos.

En declaraciones a la F1 publicadas por Motorsport, el corredor argentino acusó lo siguiente tras la Sprint Qualy: "Simplemente no pudimos encontrar agarre en la parte trasera.

"Me costaba mucho poder acelerar y no se sentía bien. No pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no logramos pasar. Hay que pelear mañana.

"Estamos sufriendo un poco con los baches. Está muy bacheado ahí afuera y nuestro auto es muy rígido. Así que nos cuesta un poco con eso, pero estamos intentando encontrar una solución", comentó.

Relacionado: Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Franco Colapinto Alpine

