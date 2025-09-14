La foto de Hamilton que levanta MUCHA PREOCUPACIÓN en los fans de F1
Los aficionados no pueden creer la entrañable imagen de un joven Lewis Hamilton que ha estado circulando por las redes sociales.
Ahora con 40 años, el piloto británico se corona como el más exitoso en la historia de la Fórmula 1, al ostentar el récord de victorias en Grandes Premios, podios y poles position, además de compartir siete campeonatos mundiales.
La carrera de Hamilton en la F1 sigue dando de qué hablar. Una foto de 2006 ha vuelto a poner en el centro la conversación sobre sus inicios, cuando ya mostraba el talento que lo llevaría a conquistar el automovilismo.
En 2006, Hamilton brilló en la serie de apoyo GP2 (hoy conocida como F2), ganando cinco carreras y llevándose el título, todo bajo la dirección de su actual jefe, Fred Vasseur. Durante esa misma temporada se le brindó la oportunidad de hacer una prueba para McLaren en el circuito de Silverstone, actuación que impresionó tanto al equipo que lo fichó para la temporada 2007.
Además, fue en ese periodo cuando el joven piloto, de apenas 21 años, fue entrevistado por ITV Sport. La imagen fresca de Hamilton en esa ocasión se ha convertido en motivo de burla en las redes, con usuarios comentando y recordando lo irónico de criticar la apariencia de alguien que simplemente sigue el curso natural de la vida.
Algunos internautas no han perdido la oportunidad para bromear: uno comentó que “en esta foto se le ve 20 años mayor y mil millones de dólares más pobre”, mientras otro expresó su asombro por ver una imagen inédita después de 15 años siguiendo la Fórmula 1. Sin embargo, también hubo quienes defendieron al siete veces campeón, señalando con humor que “es normal que un hombre envejezca” y comentando que “casi parece que no puede evitar la caída de su cabello”.
El año de novato de Hamilton
Tras la exitosa temporada en GP2 de 2006, Hamilton debutó en la Fórmula 1 con McLaren en el Gran Premio de Australia 2007. Su temporada de novato se convirtió en una de las mejores de la historia: el piloto consiguió cuatro victorias y se quedó a un solo punto del campeonato mundial, perdiéndoselo ante Kimi Raikkonen.
Desde entonces, el británico ha sumado 101 victorias en Grandes Premios y siete campeonatos mundiales, consolidándose como el piloto más destacado en la historia del deporte.
