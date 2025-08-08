El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

Checo Pérez ha hecho enfurecer a muchos de sus aficionados después de hacer un anuncio ilusionante sobre su futuro.

A travez de sus redes sociales, el piloto mexicano puso una cuenta regresiva para dar a conocer información importante, lo que de inmediato encendió la emoción de sus compatriotas.

Sin embargo, lo que se esperaba fuera dar a conocer su nuevo equipo en la categoría reina, terminó siendo una decepción.

La información que reveló Checo fue que su mercancía oficial tendría una serie de ofertas importantes en una llamada "Hot Sale".

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

