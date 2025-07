NUEVO escándalo de Christian Horner tras ser despedido de Red Bull

Ralf Schumacher informa que se habría producido un altercado entre Christian Horner, Jos Verstappen y el responsable de prensa de Red Bull Racing durante el fin de semana de carreras en Gran Bretaña.

Según informes de Sky Sports, Ralf Schumacher comenta que el fin de semana pasado, en Silverstone, se desató un tenso intercambio de palabras: "Se produjo una discusión acalorada, tanto verbal como visual, entre Jos Verstappen, Horner y el director de prensa.

"Se notaba claramente que Jos estaba muy molesto. Y lo entiendo perfectamente. Debo confesar que, en lo personal, encuentro a Christian Horner un poco complicado.

"No ha logrado mantener unido al equipo, lo cual es todo un reto. Por mi parte, solo puedo hablar de mi experiencia, pero él no sabe recibir críticas y ya me ha puesto en la lista negra, negándose a dialogar conmigo o con nosotros."

Una importante noticia llegó desde el cuartel general de Red Bull Racing este miércoles: tras más de veinte años al mando, Christian Horner ha sido despedido de forma inmediata. Laurent Mekies, procedente del equipo hermano, toma el relevo. La situación de Horner ya se venía cuestionando desde hace tiempo.

Relacionado: CONFIRMADO: Checo Pérez, CULPABLE del despido de Horner

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Reino Unido entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como claro vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una muy mala experiencia al tener que abandonar de nuevo la carrera tras un toque de Hadjar.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde dispareja, ya que Alonso sumó de nuevo en la temporada, y Carlos Sainz quedó fuera de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton por fin dejó muy atrás a Charles Leclerc.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!