¡Fernando Alonso pone a Norris POR ENCIMA de Hamilton!

El bicampeón mundial Fernando Alonso advierte que Max Verstappen podría estar atravesando su temporada más complicada en la lucha por el título mundial.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Alonso subrayó que, aunque las probabilidades no estén a favor de Verstappen, no se le puede descartar: "No se le puede excluir, pues es un auténtico genio en la pista", afirmó el español.

Además, al comparar con Newey, agregó: "Si hablamos de Adrian Newey, quien hacía cosas excepcionales, pienso que Verstappen posee la misma capacidad. Este año lo está demostrando de nuevo, y jamás hay que subestimar su potencial para ganar el título".

Sin embargo, reconoce que el piloto se encuentra en una situación complicada: "Este campeonato es, sin duda, el más difícil en el que ha competido, y McLaren probablemente es el gran favorito".

En los últimos cuatro años, Verstappen ha logrado consagrarse de maneras muy dispares. En 2021 protagonizó una batalla titánica contra Lewis Hamilton. El 2022 supuso una recuperación tras un inicio complicado de temporada, mientras que en 2023 dominó con la RB19.

En 2024, a pesar de un arranque prometedor de Red Bull, tuvo que limitar los daños en la segunda mitad del campeonato. Ahora, en 2025, McLaren parece contar de nuevo con las mejores credenciales, aunque Verstappen se sitúa actualmente a solo 25 puntos del líder, Oscar Piastri.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Red Bull y Ferrari.

En las calles de Montecarlo no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que el diseño de la pista no permite muchos rebases en la carrera, haciendo todo muy monótono.

Mercedes no logró mantener la consistencia y los que mejor aprovecharon la carrera terminaron siento otros como Ferrari y Red Bull. Una grata sorpresa es que Williams se ha colocado de nuevo en gran posición de parrilla con Albon y Sainz, sumando de nuevo con ambos monoplazas.

1. McLaren 319 puntos

2. Mercedes 147 puntos

3. Red Bull Racing 143 puntos

4. Ferrari 142 puntos

5. Williams 54 puntos

6. Haas 26 puntos

7. Racing Bulls 22 puntos

8. Aston Martin 14 puntos

9. Alpine 7 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

