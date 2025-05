Russell y Mercedes se BURLAN de la FIA

Durante el Gran Premio de Mónaco, George Russell pasó varias vueltas atrapado detrás de Alexander Albon.

A mitad de carrera, el piloto de Mercedes llegó a su límite: cortó la chicane y aceptó la penalización que ya se esperaba. Sin embargo, en lugar de imponerle una sanción de tiempo, los comisarios optaron por decretar una drive-through penalty.

El fin de semana de Mercedes en Mónaco será fácil de olvidar. Durante la clasificación, Russell sufrió un fallo mecánico y Kimi Antonelli tuvo un accidente.

Como consecuencia, ambos pilotos debieron comenzar fuera del top 10 y acabaron en el grupo que seguía a Albon.

Explicación de la FIA

La FIA ya había advertido con antelación que una penalización en tiempo podría no bastar para castigar una salida intencionada de la pista, por lo que se preveían medidas más estrictas. En vísperas del Gran Premio de Mónaco, y anticipándose a posibles situaciones similares, se informó a todos los equipos —a petición de los comisarios— de que se vigilaría con especial rigor cualquier salida voluntaria en la curva 10 destinada a adelantar a un coche o a un grupo de vehículos más lentos.

En ese comunicado se dejó claro que la sanción estándar de 10 segundos podría ser insuficiente frente a una infracción intencionada, permitiéndose imponer un castigo mayor. Por ello, consideramos que la violación deliberada cometida por el coche 63 merecía una drive-through penalty, sanción que se aplicó a Russell. Aunque inicialmente esperaba únicamente una penalización de tiempo, el castigo resultó inevitable.

En declaraciones a diversos medios, entre ellos GPFans, Russell explicó: "Irónicamente, gracias a la maniobra sobre Alex terminé en una posición más alta de lo que hubiera sido si no lo hubiera hecho. Eso demuestra, en realidad, que la penalización no cumple su función."

Además, se mostró sorprendido por la dureza del castigo: "La verdad es que me sorprendió un poco, pero no me afecta para nada. Ya estaba fuera de los puntos y el día anterior no pude disfrutar de Mónaco. Al final, lo único que quería era disfrutar de esta pista, que en las últimas 25 vueltas fue la parte más divertida de la carrera."

