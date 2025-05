Antonelli emite una EMOTIVA respuesta al mensaje de Hamilton

Kimi Antonelli ha leído, por fin, el mensaje que Lewis Hamilton le dejó durante su última temporada con Mercedes.

El joven de 18 años, anunciado como sustituto de Hamilton en el Gran Premio de Italia 2024, recibió una emotiva nota manuscrita en su sector de pilotos.

Durante la cita en Imola, primera carrera europea de la temporada 2025, el mismo motorhome que utiliza Mercedes en todas sus pruebas le deparó esta grata sorpresa.

El equipo capturó el instante en el que Antonelli leyó el mensaje y lo compartió en redes sociales. El italiano se mostró visiblemente conmovido por las palabras del siete veces campeón, quien, a sus 40 años, sigue demostrando su grandeza en la pista.

¿Qué decía la nota de Hamilton para Antonelli?

En una conferencia de prensa, el piloto explicó lo profundamente que lo impactó el mensaje. “Leer estas palabras me llenó el corazón; recibir un mensaje de una figura tan emblemática del deporte es algo increíble”, afirmó. Además, comentó que el contenido incluía consejos que lo impulsan a dar lo mejor de sí en cada carrera, un estímulo que no se presenta todos los días.

Cuando le preguntaron si conservaría la nota, Antonelli respondió: “¡Claro que sí! La tengo colgada en mi habitación y quiero que siga ahí para recordarme siempre este gran detalle.” Aunque el contenido exacto del mensaje no se ha revelado públicamente, Stephen Lord, coordinador del equipo de carreras de Mercedes, adelantó algunos detalles en el pódcast Beyond the Grid.

Lord explicó que se trataba de un cálido mensaje de bienvenida para Kimi a su nuevo entorno, deseándole la mejor de las suertes y resaltando el espíritu del equipo: “Si cuidas de ellos, ellos te cuidarán a ti, porque es un grupo excepcional”. Añadió que, como muestra de este bonito detalle, han enmarcado el mensaje en un panel de vidrio, asegurando que permanecerá en la habitación para siempre.

