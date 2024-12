Más integrantes de Red Bull quieren IRSE del equipo

No sólo Max Verstappen ha puesto su mirada en otras grandes series de carreras después de su carrera en la Fórmula 1. El mecánico de Red Bull Calum Nicholas revela que a él también le gustaría volver a completar Le Mans y tampoco descarta una aventura en el Rally Dakar.

Debido a la intensa temporada de Fórmula 1, un viaje en 2024 es difícil. En 2017, cuando Fernando Alonso todavía pilotaba para McLaren, el español se saltó el fin de semana de carreras de Mónaco para participar en la Indy 500.

Verstappen ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de participar en las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, el holandés sí señaló que no quiere participar por tocino y frijoles y, por lo tanto, quiere hacer todo lo posible para ganar.

Como resultado, el cuatro veces campeón parece que sólo lo hará una vez que termine su carrera en la Fórmula 1 y Nicholas revela que también quiere embarcarse en una serie de aventuras.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Nicholas tiene un lugar especial para Le Mans

"Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, ya tenía una idea en la parte trasera de "Tenía en mente que quería trabajar en un equipo de boxes de Fórmula 1, pero también sabía que, de manera realista, había muchos otros deportes de motor, por ejemplo, me encantaba participar en Le Mans", abre Nicholas en el Podcast Road To Success..

"He corrido en Le Mans dos veces y, sinceramente, volvería a ir mañana si tuviera la oportunidad. Me encanta", agregó.

Todos los mecánicos quieren trabajar en la Fórmula 1, pero hay más: "Por supuesto que la F1 es "Es genial, pero hay muchas otras grandes disciplinas en el automovilismo en las que también puedes construir grandes carreras. Por ejemplo, algún día me gustaría participar en el Dakar como mecánico o trabajar en el Mundial de Rally".

Nicholas ve la comparación con pilotos como Fernando Alonso y Verstappen, a quienes también les gusta hacerse a un lado.

"Es realmente algo que empiezas a entender una vez que ves cuán grande es el mundo del automovilismo. Todas esas diferentes disciplinas son interesantes. Todas esas diferentes ramas del automovilismo me parecen geniales. Nunca miro una disciplina de automovilismo y pienso: 'Oh, no'. , eso no es para mí.' Todo se siente como algo que puedo disfrutar”, finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!