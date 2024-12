Advierten FRACASO para Red Bull tras salida de Checo

La temporada pasada fue un año de prueba y error en la Fórmula 1 y este fue, por supuesto, el caso en particular del equipo Red Bull Racing, con todos los disturbios que también provocaron la salida de varias figuras clave. Tim Coronel cree que el equipo vivirá la miseria la próxima temporada.

Este año, Red Bull Racing, por supuesto, logró entregar el campeón de pilotos con Max Verstappen, pero, por supuesto, no fue un año sin lucha.

A principios de año, por supuesto, teníamos toda la telenovela en torno a Christian Horner, lo que significó que vimos a Adrian Newey irse más adelante ese mismo año.

Esto mientras Jonathan Wheatley también anunció que se iba. En definitiva, a pesar del título de Verstappen, han pasado muchas cosas en torno a la exitosa formación austriaca.

Personas que se fueron

Coronel no tiene ninguna simpatía por el equipo de Verstappen: "Culpa propia, gran bulto. Así es como lo veo en retrospectiva. están metiendo la pata internamente, entonces la gente se vuelve un poco insatisfecha. Entonces pueden surgir estas situaciones. No entiendo por qué Horner dejó que llegara a este punto. Tal vez no se dio cuenta. viene de esa gente y luego los dejas ir a otro equipo. Tienes que asegurarte de que se lo pasen bien o tendrán que mejorar financieramente", dice en la entrevista de fin de año con GPFans.

Tampoco cree que las cosas vuelvan a ir bien de repente en 2025: "No, no se puede cambiar esto de un solo golpe con gente nueva. Eso es imposible. Eso llevará algún tiempo, dos o tres años. O tendremos Ya lo hemos tirado todo al reglamento de 2026, pero no veo que vaya bien la próxima temporada".

En lo que respecta al piloto del Dakar, el año que viene hay contendientes completamente diferentes y los fanáticos de Verstappen no tienen Ilusiones.

"Ciertamente creo que McLaren tiene la mejor carta, Ferrari también y Mercedes también. Creo que esos tres equipos están en una mejor posición que Red Bull", señaló.

"El único que puede marcar la diferencia es Max. Al final se pudo ver. que max estaba ahí ya no tenía ganas. O era el final de la temporada, pero en lo que a mí respecta podría haber habido un poco más de motivación, pero eso sólo se consigue si hay señales positivas del otro lado. No lo tengo y tampoco vendrán el año que viene", concluye con una advertencia.

