Red Bull DEPENDE de Checo

También se volverá a hablar en 2025 sobre el futuro de Sergio Pérez como compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing.

El mexicano tendrá peores resultados en 2024 que en 2022 y 2023 y ni siquiera parece probable que alcance el top cinco del campeonato de pilotos. Sin embargo, los analistas de Ziggo Sport saben por qué seguirá siendo piloto de Red Bull en 2025.

Pérez ha sido compañero de equipo de Verstappen en Red Bull desde 2021 y desde entonces el holandés se ha proclamado campeón del mundo tres veces y probablemente le seguirá un cuarto título en las próximas semanas.

Red Bull, con Pérez como compañero de Verstappen, ganó el campeonato de constructores en 2022 y 2023. Sin embargo, ya se especulaba sobre el futuro esa temporada, porque no pudo ayudar a Verstappen en la delantera durante la temporada y tuvo dificultades con los pilotos de otros equipos en un coche que era dominante.

En 2024, Pérez, como cada temporada en Red Bull, empezó bien, pero luego decayó considerablemente.

¿Por qué se queda Checo en Red Bull?

En el F1 Race Café de Ziggo Sport se trató del futuro de Pérez, que no parecía seguro gracias a su desempeño en 2024. Rick Winkelman afirma que Red Bull no puede evitar sentirse decepcionado con el mexicano, también porque no tuvo un buen desempeño en los circuitos urbanos en 2024.

"Es bastante decepcionante si miras a Sergio Pérez. 2021 fue un año atípico, con una gran batalla entre Verstappen y Hamilton ese fue el año en el que Pérez hizo mucho trabajo defensivo para Max durante la última carrera", declaró.

"Quizás te preguntes cuánto durará eso. Pérez siempre ha sido muy bueno en las carreras callejeras en el pasado. En Bakú lo hizo bien hasta las etapas finales y va a hacer algo allí", agregó.

Según Renger van der Zande, no debería haber dudas sobre si Pérez debería quedarse en Red Bull.

El holandés cree que el equipo tiene que tomar una decisión, pero que probablemente favorezca al mexicano por el dinero que aportan los patrocinadores.

"No está permitido. Simplemente no puede ser sostenible, no para nadie. Escuché por los pasillos que el patrocinador de Pérez ha montado un programa de televisión o una serie, en el que es muy importante que Sergio esté en la Fórmula 1 el año que viene en Red Bull", explicó.

"De eso se trata todo el programa: dinero. Esa es una de las razones por las que continúan con él", finalizó.

Se estima que sean aproximadamente un total de 30 millones en patrocinios, las marcas pagan su salario y además dejan dinero para Red Bull. Además, Checo es parte fundamental para la Fórmula 1 en el atractivo de cuatro Grandes Premios como lo son el de Miami, Austin, México y Las Vegas.

