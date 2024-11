Sainz y Leclerc, DECEPCIONADOS de Ferrari

Carlos Sainz y Charles Leclerc han expresado a Ferrari sus preocupaciones sobre la velocidad y el equilibrio del coche bajo la lluvia. El equipo no pudo solucionarlo durante el último fin de semana de carrera.

El Gran Premio de Brasil no fue el mejor para Ferrari, luego de que Carlos Sainz tuviera muchos problemas en todos los días de actividades debido a la lluvia.

Por otro lado, el monaguesco tampoco tuvo una de sus mejores carreras por estas condiciones que limitaron mucho a los pilotos en Interlagos.

Frente a Motorsport.com, Sainz dice que no se siente cómodo en el Ferrari cuando stá lloviendo.

“Siempre he sido un piloto muy fuerte en mojado, pero por alguna razón nunca he tenido buenas sensaciones con este coche desde que lo probé en mojado. No sé si simplemente no estamos poniendo energía en los neumáticos, si los estamos haciendo demasiado rígidos a velocidades medias y altas, o qué es".

"Evidentemente es muy difícil e impredecible conducirlo. Escuché que Charles también estaba teniendo problemas, así que fue una pesadilla durante toda la carrera, pero con suerte habrá algunas carreras en seco por delante y luego lo intentaremos seguir vivos hasta el final".

"Se avecinan tres fines de semana que serán importantes para todo el equipo y ahora tenemos que ver cómo podemos afrontar estas tres últimas carreras de la mejor manera posible”. dijo el español.

¿Qué dijo Leclerc sobre las palabras de Carlos Sainz?

Leclerc, que terminó quinto, afirma que en parte fue culpa suya que tampoco se sintiera muy cómodo en el coche de Ferrari.

“Creo que en parte es culpa mía, porque, por supuesto, decidimos las puestas a punto junto con el equipo. Quería ir por un camino, pero definitivamente era el equivocado".

"El ritmo simplemente no estuvo ahí, ya sea en la clasificación, donde no creo que hayamos estado tan mal en la clasificación. Con neumáticos nuevos y poco combustible, se puede sacar más provecho del coche, pero en la carrera no llegamos a ninguna parte, y más que a ninguna parte, era extremadamente difícil conducirlo, extremadamente difícil no cometer errores".

"Al final del día, viendo todo esto, lo único de lo que podemos estar un poco satisfechos es de que estamos por delante de los dos McLaren y perder sólo cuatro puntos en el campeonato de constructores fue un gran control de daños”.

