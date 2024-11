La POSTURA de Sainz con el rechazo de Red Bull

Carlos Sainz reveló su postura sobre su fallido traspaso a Red Bull Racing luego de salir de Ferrari para la temporada 2025.

En declaraciones publicadas por PlanetF1, el corredor nacido en Madrid confesó su sentir con respecto al rechazo del equipo de Milton Keynes: “Definitivamente he encontrado la paz y creo firmemente que si no voy allí es porque la vida simplemente no quiere que esté allí.

"Hay algo más que vendrá después de eso, que realmente resultará ser bueno. Me dolió en ese momento, todos tenemos egos, y yo tengo un ego de piloto, y no lo podía entender en ese momento.

“Personalmente, todavía no puedo entender ciertas decisiones que han tomado las personas, pero al mismo tiempo, crea un desafío aún mayor en mí, e incluso me hace sentir más emocionado por Williams.

“Williams es el que ha invertido en mí, el que me ha respaldado desde el principio, los que vinieron a mí hace un año completo, y eso realmente me emociona muchísimo.

“Dije: ‘Quiero darles a estos muchachos lo que me han dado. Devolverles esta confianza y esta creencia en mí’. No puedo esperar para ir allí y, junto con ellos, construir algo bueno”, finalizó.

Relacionado: Leclerc revela LA VERDAD sobre la 'pelea' con Sainz

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado