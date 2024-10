¿Indiana Jones? McLaren y Alpine presentan decoraciones para el GP de Estados Unidos

Este fin de semana se acerca el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas y ese ha sido motivo para que McLaren y Alpine introduzcan una decoración especial.

El próximo fin de semana finalmente volverá a ser el momento: el Gran Premio de Estados Unidos está en el programa y por fin volveremos a correr.

Para celebrar el regreso de la Fórmula 1, McLaren y Alpine lanzan una decoración especial. El equipo británico recuperará la decoración especial Chrome con tonos plateados y tapacubos especiales, después de conducir un coche similar en 2023.

El equipo Alpine, a su vez, transforma los colores en tonalidades tipo McLaren. La decoración, en colaboración con Xbox One, está inspirada en el juego Indiana Jones and the Great Circle, que se lanzará para la consola a finales de este año. Echa un vistazo a las libreas especiales a continuación.

McLaren

Alpine

