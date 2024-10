¡Alpine NO se resigna sobre Sainz!

El asesor alpino Flavio Briatore dice que el equipo no se da por vencido ante la ausencia de Carlos Sainz Jr. como un activo.

Alpine comenzará 2025 con Pierre Gasly y el novato Jack Doohan, quien reemplaza al fallecido Esteban Ocon. Sainz estaba disponible, ya que en enero se supo que sería sustituido por Lewis Hamilton en Ferrari en 2025, pero el español finalmente firmó con Williams.

Briatore cree que no es una oportunidad perdida, ya que Sainz no está llevando al equipo a un nuevo nivel en su estado actual.

El excéntrico Briatore fue nombrado Asesor Ejecutivo de Alpine en junio después de casi quince años fuera del deporte.

Al frente de Benetton en los años 1990 y de Renault a principios de este siglo, Briatore ganó varios campeonatos con Michael Schumacher y Fernando Alonso, y el plan ahora es que el hombre de 74 años ayude a Alpine a avanzar en el red.

El italiano no está tan involucrado como lo estuvo en Benetton y Renault en su momento, pero sin duda tendrá un impacto en el desempeño del 'Team Enstone'.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

No importa quién conduzca

Briatore se enfrenta a Motorsport-Mag azin.com explica por qué Alpine no ha perseguido a Sainz antes de 2025, y por qué a nadie le preocupa que el tres veces ganador del Gran Premio no haya sido fichado.

"No hay decepción; Carlos era una posibilidad, pero llegó demasiado pronto", dijo Briatore.

"Si el coche no funciona, no importa qué piloto pongas al volante. Hace un año, Max Verstappen ganó todas las carreras. Ahora otros coches son competitivos y otros pilotos jóvenes están ganando las carreras. No quiero gastar tantos millones de euros en un solo piloto porque no nos importa en este momento. Y ahora tenemos un piloto joven".

Sainz solo ha firmado con Williams por una temporada, lo que significa que estará disponible nuevamente para 2026, cuando las regulaciones para hacer un gran empujón.

Entonces Briatore escucharía al hombre con cinco poles y 23 podios. Antes de que esto suceda, Briatore sólo piensa que Alpine debe estar preparado para dar el siguiente paso en la parrilla.

"Si Carlos quiere venir a Alpine en 2026, allí estaremos. En primer lugar, tenemos que mejorar. Tenemos que cambiar el sistema y motivar a todos en Alpine", finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!