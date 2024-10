¡Bicampeón español quiere irse a la NASCAR!

El bicampeón de IndyCar, Alex Palou, ha insinuado un sorprendente paso a una serie de carreras rival después de conseguir el título de 2024.

La estrella española aseguró su tercer campeonato de IndyCar este año, a pesar de terminar 11º en la última carrera de la temporada en el Nashville Superspeedway.

Palou no solo ha demostrado su talento en IndyCar, sino que también ha demostrado su talento en IndyCar, pero también en IndyCar, pero también ha demostrado su talento en los últimos años, pero también ha saltado a otras series, uniéndose a Lone Star Racing para el Intercontinental GT Challenge en las 8 horas de Indianápolis con el auto GT3 de Mercedes-AMG.

A pesar de tener dificultades inicialmente con la sensación diferente de los autos en comparación con Indy, Palou afirmó que estaba "trabajando" para intentar obtener más carreras de autos deportivos para 2025.

Alex Palou ganó su tercer título mundial

Relacionado: Alonso revela lo que VERDADERAMENTE piensa de Colapinto

¿Qué dijo Alex Palou sobre cambiar de categoría?

Palou también reveló su deseo de saltar a NASCAR, particularmente si surge una buena oportunidad.

"El plan es intentar hacer más carreras de resistencia cuando el tiempo lo permita", dijo Palou a dailysportscar.com.

"No haré nada que me quite demasiado tiempo, aunque me encantaría competir todos los fines de semana, no puedo permitir que eso me quite tiempo de mi temporada de IndyCar", agregó.

"Agregaré más carreras, siempre que no me quiten demasiado tiempo", mencionó.

¿Veremos a Alex Palou en IndyCar?

"Hay más, pero uno que me encantaría hacer a continuación sería Bathurst, pero no está en la visión para el próximo año. La Bathurst 1000 también estaría bien, pero tal vez sea el siguiente paso en más años. Yo diría que la Bathurst 12 Hour estaría bien", destacó.

"Pero me encantaría conducirla si tengo la preparación para poder ir y competir. No me gustaría hacerlo para quedar en el puesto 35, creo que no vale la pena", señaló.

"Me gustaría probar otros autos, como los de NASCAR. Me encantaría subirme a un NASCAR en un circuito y simplemente probar cómo se siente. Pero también, solo con preparación. Solo si surge una buena oportunidad", finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!