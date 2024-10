¡Alonso EXHIBE a Verstappen!

Fernando Alonso dice que los pilotos de Fórmula 1 deben aceptar que son modelos a seguir y actuar en consecuencia incluso cuando no quieren.

En un evento para un patrocinador de Aston Martin en Chennai, India, Alonso dijo que el enorme interés público en la F1 significa que los pilotos deben recordar presentarse correctamente.

Alonso dijo que la misma disciplina se extiende a la forma en que los pilotos se preparan para las competiciones.

Verstappen recientemente dijo que no estaba de acuerdo con el requisito de la FIA de que los pilotos no digan palabrotas en las conferencias de prensa.

Desde que le ordenaron que realizara un día de trabajo público como castigo, Verstappen limitó su participación en la conferencia de prensa de la FIA a breves comentarios.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre la responsabilidad de los pilotos?

"Los pilotos de F1 tenemos una enorme responsabilidad”, dice Alonso

“Lo que los aficionados aportan a los pilotos y a los deportistas, creo, es una gran responsabilidad porque eres un modelo a seguir para mucha gente. Así que tienes que comportarte correctamente", declaró.

“Tienes que estar listo para ser un modelo a seguir cuando quieres hacerlo, y cuando no quieres hacerlo, tienes que hacerlo igualmente. Cuando quieres decir algo que no es correcto tienes que contenerte y ser políticamente correcto”, agregó.

“Cuando estás en un día en el que no quieres entrenar, o no quieres prepararte para el siguiente gran premio, tienes que hacerlo. En los días en los que estás listo para hacerlo, vale, cuando no estás listo para hacerlo, aún tienes que hacerlo, porque tienes esa responsabilidad hacia tus fans y la gente que cree en ti”, mencionó.

“Conozco a muchos fans en todo el mundo que obviamente siguen la Fórmula 1, pero siempre te dirán ‘eres mi inspiración, nunca te rindes, eres un luchador’. Este tipo de cosas te recuerdan a ti mismo que hay mucha gente observándote y observando cómo abordas las cosas”, destacó.

“Así que cuando eres un piloto o estás en el foco público, necesitas comportarte correctamente. Así que creo que los fans te dan mucho amor, te dan mucha motivación, pero también una gran responsabilidad para hacer lo que esperan de ti”, finalizó.

