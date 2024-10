Newey confiesa por qué eligió a Alonso SOBRE Hamilton

Adrian Newey, nuevo fichaje de Aston Martin, confesó por qué prefirió trabajar con el bicampeón del mundo sobre Lewis Hamilton.

En declaraciones compartidas por el sitio web de la Fórmula 1, el legendario diseñador dijo lo siguiente: “Cuando anuncié a todos que dejaría el antiguo equipo, me sentí muy halagado de recibir muchas propuestas de varios equipos.

"Pero realmente la pasión, el compromiso y el entusiasmo de Lawrence fueron muy entrañables, muy persuasivos. La realidad es que, si nos remontamos a 20 años, lo que ahora llamamos directores de equipo eran en realidad los propietarios de los equipos.

"En esta era moderna, Lawrence es realmente único por ser el único propietario de equipo realmente activo. Es una sensación diferente cuando tienes a alguien como Lawrence involucrado de esa manera, es volver al modelo de la vieja escuela.

"Y tener la oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca se me había ofrecido, o que no se me había ofrecido antes. Es [una oportunidad] que espero con muchas ganas. Se convirtió en una elección muy natural.

“Nos tomamos un tiempo de descanso. Sentí que tuve la suerte de haber logrado lo que aspiraba a ser desde los 10 o 12 años, que era simplemente ser diseñador (ni siquiera conocía la palabra ingeniero) en el automovilismo.

“Puedo decir honestamente que todo lo demás ha sido una ventaja, haberlo logrado recién salido de la universidad. Por supuesto, nunca esperé algo como lo que he tenido la suerte de hacer.

"Pero tienes que ser honesto contigo mismo y mantenerte fresco, así que sentí que necesitaba un nuevo desafío", aseguró.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

