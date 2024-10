Colapinto, Checo, Verstappen y las 5 mejores historias para el resto de la temporada

La temporada 2024 de Fórmula 1 se acerca a finales de año y cuando solo quedan seis carreras en el calendario, la tensión empieza a aumentar considerablemente.

Después de estas "vacaciones de otoño", el espectáculo se sucede rápidamente. ¿Qué podemos esperar todavía al final de este año?

Después de una temporada 2023 algo decepcionante, la categoría reina ha sido una maravilla este año. Las carreras han pasado volando y ahora nos quedan varias semanas sin Grandes Premios por delante.

A partir del regreso el 18 de octubre, las cosas se moverán rápidamente con el final de esta temporada de Fórmula 1: disputaremos dos carreras triples, con un fin de semana de descanso entre Brasil y Las Vegas. Las cosas van rápido y aún quedan muchas cosas por decidir.

¿Qué pensar de la batalla por el título entre Max Verstappen y Lando Norris y el título de constructores, donde McLaren ahora está a la cabeza? También hay cosas que hacer además de la pista. Enumeramos cinco historias que esperamos para el resto de la temporada.

1. Max Verstappen contra Lando Norris

Se acabó el dominio de Red Bull en la categoría reina. Verstappen no ha ganado una carrera desde el Gran Premio de España a finales de junio y el dominio del RB20 de principios de esta temporada ahora ha desaparecido como la nieve bajo el sol.

Sigue siendo una situación inusual, ya que Verstappen ha controlado constantemente el deporte desde su título en 2021. El equipo McLaren es la formación a batir en este momento y después de las últimas carreras, el equipo de Zak Brown parece cada vez más fuerte.

Después de que Norris lograra quedarse muy por detrás del campeón del mundo en la base de Verstappen en Zandvoort, lo volvió a hacer en Singapur. Una situación preocupante para Red Bull, que ahora ha pasado al segundo puesto en la batalla de constructores.

Además, Norris también ha abierto la caza a Verstappen en el campeonato de otros pilotos, donde la diferencia entre los dos buenos amigos es de sólo 52 puntos con seis Grandes Premios y tres carreras al sprint en el programa.

Cuando Verstappen claramente tiene el paquete menor de los dos, comienzan los cálculos. Norris debería ganar todas las carreras si Verstappen logra terminar segundo constantemente.

Sin embargo, esa tarea no es tan fácil, porque Oscar Piastri y Ferrari también son capaces de batir al actual RB20. Sin embargo, Verstappen también sabe que una o dos victorias pueden darle el respiro que necesita y acabar con todo el estrés. ¿Cómo se desarrollará la batalla entre la pareja?

2. ¿Podrá Checo Pérez salvar su asiento?

Sergio Pérez está pasando por un momento difícil en la Fórmula 1 esta temporada y debió sentirse como una redención cuando llegó a 'su' Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, la carrera que ganó de manera tan espectacular en 2021.

Claramente le vino bien al tapatío, pues durante todo el fin de semana pareció tener mucha confianza en el inestable RB20, aunque lamentablemente no acabó por la caída con Carlos Sainz .

En Singapur, sin embargo, el mexicano no pudo salir de la Q2 el sábado y lo pasó extremadamente complicado en la zona media de la parrilla el domingo. Resultado: un escaso punto que se le puede quitar a Marina Bay.

De momento, también parece que el mal estado de forma de Pérez contribuirá a que Red Bull tenga que dejar el título de constructores a McLaren. Ahora también hemos visto cómo Red Bull todavía no tiene miedo de dejar ir repentinamente a un piloto respetado y valorado.

Daniel Ricciardo tuvo que abandonar el campo en favor de Liam Lawson después de la carrera en Singapur, por lo que la pregunta es qué tan seguro está Pérez en su lugar. Especialmente cuando a Lawson le empieza a ir bien, aumenta la presión sobre el mexicano.

Incluso anunció recientemente que no se irá a ninguna parte por el momento, pero si Pérez no encuentra rápidamente la velocidad y se desempeña mejor, no sería una sorpresa que Red Bull opte por un nuevo camino al final de la temporada en 2025. .

3. ¿Se han calmado Max Verstappen y la FIA?

Si bien la última carrera en Singapur no fue muy emocionante en la pista, sucedieron muchas cosas fuera de la pista.

Las cosas salieron mal, en particular, entre Verstappen y la FIA después de que Mohammed Ben Sulayem anunciara en nombre del organismo deportivo del motor que se tomarían medidas más duras contra el lenguaje abusivo utilizado por los pilotos.

Esto es en parte para frenar el odio en línea contra los comisarios y oficiales de partidos y para reducir el descrédito del deporte, por ejemplo, entre los niños pequeños que lo miran.

La advertencia del presidente de la FIA cayó en oídos sordos, porque al día siguiente de las declaraciones, el propio Verstappen fue más allá durante la rueda de prensa en Qatar.

"En el momento en que comencé la clasificación supe que el coche estaba jodido ", dijo. Resultado: la FIA encargó al holandés un servicio comunitario.

Esto causó mucha frustración en el holandés, que apenas dijo nada en la rueda de prensa del sábado a modo de protesta y habló con los periodistas fuera de la sala de prensa. También se mostró bastante desinflado el domingo después de su segundo puesto.

"Estas cosas ciertamente determinan mi futuro. Cuando ya no puedes ser tú mismo y cuando tienes que lidiar con todas estas cosas estúpidas... Ahora estoy en una fase de mi carrera. Que ya ni siquiera quieras lidiar con todas estas cosas es muy agotador", dijo sobre un posible retiro anticipado si estas escenas continúan en la Fórmula 1.

Por lo tanto, será muy interesante ver cómo cambiará la situación. La disputa entre Verstappen y la FIA se desarrollará en el resto de esta temporada.

4. Tres carreras Sprint por delante

La FIA quiere añadir cada vez más carreras sprint al calendario, aunque pilotos como Max Verstappen no lo esperan en absoluto. Para 2024 estaban previstas seis carreras de velocidad.

Aunque ya nos acercamos al final de la temporada y sólo quedan seis de las 24 carreras en el calendario, todavía nos quedan tres de las seis carreras sprint al final de la temporada.

El primer fin de semana de carreras de velocidad de los tres sprints restantes comenzará inmediatamente durante la reanudación de la temporada el viernes 18 de octubre en Austin, Estados Unidos.

El fin de semana de carreras de velocidad número cinco comienza el viernes 1 de noviembre en São Paulo, Brasil, mientras que la última carrera de velocidad del fin de semana tendrá lugar a partir del viernes 29 de noviembre en Lusail, Qatar.

5. ¿Cómo les irá a Franco Colapinto y los novatos?

Tras la decisión de Red Bull Racing de dejar de lado a Ricciardo, Lawson ahora realmente ha tenido la oportunidad de demostrar de lo que es capaz.

El piloto neozelandés tendrá otros seis Grandes Premios para asegurarse un asiento en el equipo Racing Bulls antes de 2025, aunque dada la situación todavía bastante inestable en Pérez, no se puede descartar que pasemos inmediatamente al descenso del joven. fuerza principal.

Sin embargo, Lawson no es el único piloto que tendrá que esforzarse por lo que vale en lo que queda de esta temporada.

Franco Colapinto ha logrado rendir de manera bastante impresionante por el momento desde que se unió al equipo Williams para Logan Sargeant y el argentino, que ya se ha ganado bastantes corazones del público, no tiene asiento antes de 2025.

Las plazas son escasas, pero ¿tal vez pueda arrebatarle a Sauber el asiento junto a Nico Hülkenberg desde las puertas del infierno?