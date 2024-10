¿Por qué Daniel Ricciardo cometió el peor error de su carrera al dejar Red Bull?

La semana pasada surgió la noticia de que Daniel Ricciardo definitivamente ya no conducirá el auto Visa Cash App RB del Gran Premio de F1 de Estados Unidos en Austin. Parece ser el final de la carrera del australiano en la F1, luego de un período con altibajos que en parte fueron culpa suya.

A diferencia de muchos otros pilotos, especialmente los pilotos actuales de la F1, Ricciardo no tuvo una etapa muy larga como karter y su carrera hacia la F1 fue muy diferente.

Daniel ganó la Serie de Campeonato CIK de Australia una vez en 2005, pero aún no estaba en el centro de atención como un gran talento durante ese período. Esto llevaría algún tiempo, incluso después de eso.

En 2006, la carrera de Ricciardo realmente empezó a despegar. Luego, el australiano corrió en la Fórmula BMW y terminó tercero en las carreras asiáticas con 231 puntos y dos victorias en diecinueve carreras.

Los dos años siguientes, Daniel corrió principalmente en la Fórmula Renault, donde en 2008 incluso se proclamó campeón del Renault 2.0 WEC con ocho victorias y segundo en la Fórmula Renault.

En 2009 ganó un campeonato en la Fórmula 3 británica para Carlin Motorsport, tras lo cual terminó segundo en la Fórmula Renault 3.5 en 2010. Un año después, la aventura de Ricciardo en la F1 parecía comenzar.

En 2011, Ricciardo tuvo que unirse repentinamente a HRT, que antes se llamaba Hispania Racing, a mitad de temporada. Ricciardo no tuvo mucho éxito, principalmente porque el equipo y el coche estaban desorganizados y lentos.

Se retiró dos veces en once carreras, con un mejor resultado de P18 en Hungría e Indianápolis. Aún así, fue suficiente para tener una oportunidad en la familia Red Bull Racing un año después. Él correría ese riesgo.

En los años siguientes, Daniel sería una cara habitual en Toro Rosso, el equipo hermano de Red Bull Racing. Ricciardo condujo allí desde 2012 hasta finales de 2013, es decir, durante dos temporadas.

Durante esas temporadas acabó decimoctavo y decimocuarto del campeonato con diez y veinte puntos respectivamente. Obtuvo sus primeros puntos en la F1 inmediatamente después de su debut con Toro Rosso: noveno puesto en el Gran Premio de Australia de 2012, su carrera de casa.

El mejor resultado de esas dos temporadas en Toro Rosso fue el séptimo puesto en los Grandes Premios de China e Italia de 2013. A partir de 2014 llegó el momento de dar el siguiente paso.

Relacionado: Ricciardo recibe importante OFERTA tras el despido de Red Bull

Ascenso estelar

Al menos eso pensaba Red Bull, porque cuando Sebastian Vettel se fue después de sus cuatro campeonatos seguidos y Mark Webber también desapareció, llegó el momento de caras nuevas en Red Bull Racing.

Ese tenía que ser Daniel Ricciardo, en 2014 como compañero de Vettel y desde 2015 como líder del equipo. Sin embargo, durante su primera carrera con el equipo, en Australia, fue descalificado. Un comienzo en falso para el australiano, que inmediatamente causó impresión al terminar tercero en el campeonato con 238 puntos.

Su primer podio en la F1 lo logró en el Gran Premio de España, mientras que la primera victoria de Ricciardo en la F1 se produciría en el Gran Premio de Canadá de 2014. Ricciardo finalmente ganó tres carreras en 2014 y logró cinco podios.

La temporada siguiente, 2015, resultó menos exitosa tanto para Red Bull como para Daniel. La nueva era en la F1 en términos de motores realmente había llegado y Mercedes resultó ser el gran ganador.

Ricciardo no ganó una carrera en 2015 y solo logró dos podios en su camino hacia el octavo lugar entre los pilotos con 92 puntos en total. El dominio de Red Bull Racing definitivamente había terminado. Al año siguiente, en 2016, todo cambiaría rápidamente para Ricciardo.

La llegada de Verstappen cambió todo para Ricciardo en Red Bull. Hasta ese momento, Ricciardo no tenía nada que temer de sus compañeros desde la marcha de Vettel. Daniel era visto como la nueva cara de Red Bull y así empezó en 2016.

Comenzó la temporada 2016 con tres cuartos puestos y un undécimo lugar. Mientras tanto, alguien llamado Max Verstappen impresionó en Toro Rosso. De hecho, fue tal la impresión que se le permitió debutar en nombre de Red Bull durante el Gran Premio de España de 2016, reemplazando a Danill Kvyat, que había sido compañero de equipo de Ricciardo desde 2015.

Verstappen, como pronto se vio, podía hacer eso. Verstappen ganó inmediatamente el Gran Premio de España, mientras que Daniel volvió a terminar cuarto. Durante la temporada 2016, Ricciardo ganó el Gran Premio de Malasia y logró otros siete podios, lo que le valió el tercer lugar en el campeonato con una cifra récord de 256 puntos para Ricciardo.

Esta resultó ser, junto con 2014, la mejor temporada en F1 para Ricciardo. Sin embargo, a partir de la temporada 2018, Red Bull adoptó una cara diferente. Verstappen empezó a mejorar cada vez más y a atraer cada vez más al equipo. Daniel también sintió esto. En 2016 y 2017 no estuvo tan mal. En 2017, anotó 200 puntos, lo que le valió el quinto puesto entre los pilotos.

Ganó el Gran Premio de Azerbaiyán ese año y también conquistaría otros ocho podios. Una gran temporada y aún mejor que Verstappen (168 puntos y sexto puesto entre los pilotos), como también fue el caso en 2016. Sin embargo, en 2018 todo fue al revés. Ricciardo anotó 170 puntos y terminó sexto en el campeonato con dos victorias: el Gran Premio de China y Mónaco.

Sin embargo, esos fueron también los dos únicos podios de esa temporada, con muchos cuartos puestos y abandonos. Esto también incluyó la retirada de Ricciardo después de que se retirara junto con Verstappen en Azerbaiyán debido al ya conocido accidente en la recta. Verstappen realmente tomó el papel de líder de Ricciardo en 2018, con 249 puntos y el cuarto lugar entre los pilotos.

A partir de ese momento, Verstappen mejoraría cada temporada sus puntos y su posición en el campeonato. Daniel, que notó que su rol estaba cambiando dentro de Red Bull, no sabía qué tan rápido dejaría Red Bull después de 2018.

La decisión que lo cambió todo

Justo cuando Verstappen se convirtió en el líder de Red Bull y el equipo unió fuerzas con Honda para comenzar un período en el que se volvió cada vez más rápido y eventualmente dominaría la siguiente era en la F1, Ricciardo se fue. A finales de 2018 decidió pasarse a Renault, equipo con el que ya había trabajado como proveedor en Red Bull en 2014 y 2015 como piloto del equipo hermano Toro Rosso.

Esta decisión resultó ser el comienzo de una espiral descendente y, en retrospectiva, marcaría el principio del fin de Daniel en la F1. Ricciardo vuelve a cambiar Renault por McLaren después de dos años. Estaba previsto que Ricciardo pilotara para el equipo francés de Renault durante las temporadas 2019 y 2020.

En 2019, cuando tenía a Nico Hülkenberg como compañero de equipo, anotó 54 puntos, pero no logró subir al podio con Renault. El resultado fue un noveno puesto entre los constructores, el peor resultado del australiano desde la temporada 2013 con Toro Rosso. En 2020, con Esteban Ocon como compañero, las cosas fueron un poco mejor, con 119 puntos, una quinta plaza en el campeonato y dos podios.

Sin embargo, Ricciardo ya había decidido durante la temporada dejar Renault después de la temporada 2020. Si bien la colaboración entre Ricciardo y Renault en Toro Rosso fue exitosa, no fue así durante las dos temporadas con el propio equipo Renault. Desafortunadamente para Ricciardo, terminó en la misma situación en McLaren que en Red Bull Racing.

Ricciardo conduciría para McLaren en 2021 y 2022, en un intento de tener una oportunidad de desempeñar el papel de líder y también de intentar conseguir victorias y tal vez incluso ganar un título. Sin embargo, nada de esto llegó a buen puerto. Ni mucho menos. El primer problema fue que Lando Norris fue compañero de Ricciardo durante estas dos temporadas.

Como sucedió con Red Bull, también sucedió con McLaren. Norris pronto resultó ser un conductor mejor y más rápido, por lo que el CEO Zak Brown decidió confiar principalmente en Norris. En 2021, Ricciardo anotó 115 puntos, lo que le valió el octavo puesto en el campeonato. El australiano sí ganó un Gran Premio: el Gran Premio de Italia en Monza.

También resultó ser el punto culminante de una temporada que Ricciardo perdonará rápidamente. Sin embargo, las cosas no parecían ir mejor en 2022. Con 37 puntos, ningún podio y un undécimo lugar en el campeonato, Ricciardo parecía haberse quedado aún más atrás de McLaren. Esto mientras Norris seguía mejorando.

Al igual que en la segunda temporada en Renault, durante la segunda temporada en McLaren quedó claro que el futuro de Ricciardo no estaba en su equipo actual. Esta vez, sin embargo, fue principalmente McLaren quien decidió poner fin a esto. Luego, tras tomarse un tiempo libre, Ricciardo decidió regresar a Red Bull Racing.

Esperanza perdida

Ricciardo podría ir a Mercedes para convertirse en piloto reserva, pero decidió ir a Red Bull Racing y asumir el papel de piloto reserva. La primera mitad del año se centró principalmente en eventos de marketing y exhibiciones, pero pronto a Ricciardo se le permitió completar algunas pruebas. Nyck de Vries causó poca impresión en Visa Cash App RB, el antiguo Toro Rosso.

Como Ricciardo hizo eso en las pruebas, De Vries fue reemplazado por Ricciardo después del Gran Premio de Gran Bretaña. Sin embargo, Ricciardo parecía seguir buscando. Antes de las vacaciones de verano terminó decimotercero y decimosexto. Tras las vacaciones de verano, el viernes llegó la desgracia en Zandvoort, cuando se rompió el metacarpiano.

Luego, Liam Lawson asumió el mando hasta el Gran Premio de Estados Unidos, período en el que Lawson impresionó. Ricciardo luego anotaría seis puntos más después de su regreso con un séptimo puesto en el Gran Premio de México. No fue suficiente para hacerse con el puesto de Sergio Pérez en Red Bull, que era el objetivo de Ricciardo.

Sin embargo, se le permitió regresar a Visa Cash App RB para la temporada 2024. En 2024, rápidamente resultó ser más de lo mismo para Ricciardo. Tsunoda fue más rápido y consistente en el coche, mientras que el contrato de Pérez se extendió en Red Bull. Ricciardo anotó puntos con un octavo puesto, un noveno puesto y un décimo puesto, pero Lawson estuvo esperando en las sombras hasta que tuvo su oportunidad.

A falta de seis carreras para el final de 2024, Red Bull decidió que la atención debía centrarse en la temporada 2025, una temporada para la que Ricciardo ya sabía que sólo podía tener una oportunidad en Red Bull y no en el equipo hermano.

Lawson ahora reemplazará a Ricciardo por el resto de 2024 en un intento de hacer lo que Ricciardo no pudo hacer: convencer a Red Bull para que le dé el segundo asiento junto a Tsunoda para 2025. A Ricciardo, que ya ha indicado que no quiere ser piloto reserva, no le queda más remedio que retirarse o pasar a otra categoría.

En 2023, Ricciardo aún no estaba interesado en otra categoría de carreras, pero ahora esto puede ser diferente. Los pilotos no suelen tener una tercera oportunidad en la F1, y Ricciardo no aprovechó ni su primera ni su segunda oportunidad.

En su primera oportunidad, fue principalmente su propia decisión la que le costó la cabeza, mientras que en la segunda oportunidad que tuvo el año pasado y este año simplemente resultó no ser lo suficientemente rápido y consistente. Queda por ver dónde está ahora el futuro. Sin embargo, otra oportunidad en la F1 ya no parece realista.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!