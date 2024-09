Checo busca REVANCHA en Singapur

Sergio Pérez vio desaparecer un lugar del podio en Azerbaiyán, pero el mexicano tiene buenas esperanzas gracias a la velocidad de su RB20 en las calles de Bakú. Por tanto, el objetivo de Singapur es situarse entre los tres primeros.

Sergio Pérez mostró una actuación impresionante por primera vez en mucho tiempo en Azerbaiyán el fin de semana pasado.

El piloto de Red Bull Racing derrotó a su compañero de equipo Max Verstappen en la clasificación y estuvo constantemente luchando por la victoria el domingo, hasta que las cosas salieron mal en la penúltima vuelta.

Pérez acabó contra el muro junto a Carlos Sainz, perdiendo un buen resultado. Sin embargo, el piloto tapatío de 34 años se siente alentado por la velocidad de su RB20 en Bakú y por eso quiere convertir esa velocidad en un podio en Singapur.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre el GP de Singapur?

"Lo que pasó en Bakú fue realmente una vergüenza para todo el equipo", dijo Pérez.

"Se trabajó mucho para hacer que el auto fuera más competitivo y valió la pena. Tuvimos velocidad todo el fin de semana y ahora es el momento de convertir esa velocidad en un podio en Singapur", agregó.

"El auto ha demostrado que funciona bien con este paquete, así que tenemos que encontrar la puesta a punto adecuada durante el fin de semana y luego ejecutar la clasificación y correr perfectamente", mencionó.

"He ganado antes en circunstancias difíciles en Singapur y como todo el mundo sabe Me encanta, me gusta un circuito urbano. Hay algo especial en una carrera nocturna y esto es probablemente lo mejor que hay", prosiguió.

"Quiero que podamos decir el domingo por la noche que hicimos todo lo posible para ganar la carrera. en qué nos centraremos a partir de ahora en que vamos a trabajar en Singapur", finalizó.

Pérez ganó la carrera de 2022 con una ventaja de 2,5 segundos, tras recibir una penalización de cinco segundos.