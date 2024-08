Sainz da su postura FINAL sobre Hamilton

Aunque Carlos Sainz hubiera preferido quedarse en Ferrari después de 2024, también reconoce que si tiene que ser sustituido, que fuera por Lewis Hamilton.

El español se marchará al final de esta temporada tras cuatro años en la Scuderia. Para el propio Sainz seguirá una aventura en Williams. Ese acuerdo se anunció poco después de que comenzaran las vacaciones de verano.

En conversación con GQ España, Sainz, de 29 años, habla de su salida de Ferrari. Cuando se le pregunta si Hamilton es mejor piloto que él, el español lo tiene claro.

Sainz también estuvo brevemente asociado con un posible cambio a Red Bull Racing. Eso no sucedió al final, pero Sainz no tuvo miedo de competir con Max Verstappen.

En 2015, el dúo hizo su debut en Toro Rosso (Visa Cash App RB ed.). El dúo se desarrolló bastante bien ese año.

¿Qué dijo Carlos Sainz. sobre la elección de Ferrari?

"Sinceramente, no lo creo, claro que no. Al igual que si le hicieras esta pregunta a los otros dieciocho pilotos, responderían lo mismo. Yo Creo que soy la mejor opción para cualquier equipo de Fórmula 1 porque si no tuviera esta mentalidad, no sería piloto de Fórmula 1 y no tendría el espíritu competitivo que tengo y los demás pilotos responderían. de la misma manera", declaró

"Obviamente entiendo la decisión de Ferrari. La oportunidad de fichar a un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Por lo tanto, cuando lo miro de manera reflexiva, no me dolió tanto", agregó.

"Porque al final no es el caso que te sustituye uno u otro piloto, pero te sustituirá el mejor piloto de la historia de este deporte o uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte". mencionó.

"Tuve un buen primer año en la Fórmula 1 en 2015. Quizás no se sabía en ese momento, la gente no se dio cuenta del talento y el gran potencial que tenía Max como un piloto y en lo que se ha convertido. Es tres veces campeón del mundo, camino de su cuarto y me atrevo a decir quinto, si Red Bull sigue así. Hay que valorar ese primer año que tuve contra él y cómo fue", finalizó.

