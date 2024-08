El GRAN reto de Sainz en Williams

Carlos Sainz tendrá una importante tarea, que será la de sustituir el dinero que Williams pierde al prescindir de los pilotos de pago que últimamente han tenido.

Williams se ha embarcado en una nueva etapa que prioriza el rendimiento sobre el beneficio económico, por lo que la llegada de Sainz será vital para sostener la filosofía de James Vowles de desechar el dinero ingresado por pilotos de paga.

Williams ha dejado claro que Logan Sargeant dejará su sitio a Carlos Sainz en 2025, siendo Alex Albon el que será el compañero del madrileño.

Los equipos de bajo presupuesto no cuentan con los recursos económicos de los equipos grandes. Entonces eso debe ser compensado de varias formas, ya que se requiere de eso para el desarrollo del monoplaza, siendo con recurrir a un piloto que aporte patrocinio, lo que tradicionalmente se conoce como piloto de pago.

En los últimos años, Williams ha contado con al menos un piloto de pago, incluso dos. Pastor Maldonado, Bruno Senna, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Robert Kubica, Nicholas Latifi o Logan Sargeant fueron elegidos principalmente por el dinero que sus patrocinadores aportaban al presupuesto.

Pero si la situación financiera es crítica, entonces el equipo pasa a modo de supervivencia y deja de invertir en la mejoras. Esto último ha sido la situación de Williams durante muchos años, pero ahora que James Vowles ha cogido el mando, Dorilton Capital tiene toda la intención de invertir el dinero necesario para volver al equipo a lo más alto.

¿Cuál es la situación de Carlos Sainz para ayudar a Williams?

Pero, por primera vez desde que Felipe Massa y Valtteri Bottas compartieran equipo en 2016, Williams tendrá una pareja de pilotos que cuenta con un historial deportivo a la altura de la categoría.

Albon ha aportado la calidad durante las dos últimas temporadas, en las que su compañero estadounidense aún no ha sido capaz de vencerle, ni en clasificación ni en carrera. Pero ahora en 2025 su compañero será Carlos Sainz, que cuenta con gran prestigio y aportará mucha credibilidad.

James Vowles considera que el fichaje de Carlos Sainz será crucial para que sus planes con Williams tengan éxito. Una credibilidad que será muy beneficiosa de cara a la búsqueda de nuevos patrocinadores, algo vital para compensar la falta de un piloto de pago de 2025 en adelante.

"El verdadero beneficio económico para todos los equipos es el rendimiento", explicó James Vowles al respecto de este tema.

"Si haces que el coche sea más rápido, o tienes pilotos que exprimen el coche y se presionan entre sí, entonces eso a su vez genera dinero del campeonato e ingresos por patrocinio. Esta es la fórmula secreta con la que se puede gestionar fundamentalmente un equipo de F1", agregó.

Para Vowles, contratar a dos pilotos de prestigio y que garanticen resultados supone una inversión que, a medio plazo, otorga muchos beneficios. Hay que tener paciencia, pero termina siendo una decisión acertada.

"Puedes verlo como una startup. Primero tienes que poner dinero en pilotos que sabes que harán avanzar al equipo", mencionó.

"No hay un efecto inmediato. El teléfono no suena de la noche a la mañana y alguien te ofrece 20 millones. No es así, pero es parte del camino que estamos recorriendo", finalizó el director de Williams.

