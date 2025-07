Alonso pone en su lugar Red Bull y SEÑALA a Verstappen

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, Max Verstappen está dando lo mejor de sí, aunque la escasa competitividad del RB21 le impide brillar en todo su potencial.

Alonso sugiere que este podría ser incluso el mejor año del holandés, que compite con un paquete inferior al de sus compañeros de McLaren.

La falta de rendimiento en el Red Bull ha generado dudas sobre el futuro de Verstappen en el equipo. Rumores apuntan a conversaciones con Mercedes, pero el piloto sigue ligado a Red Bull con un contrato que se extiende hasta 2028.

Además, el equipo austríaco ha presentado a Laurent Mekies como posible sucesor de Christian Horner, lo que podría significar un nuevo comienzo.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el nivel de Red Bull?

Alonso explicó en DAZN que el éxito de Verstappen no se debe a fallas en su conducción. "No creo que este año sea muy diferente a los anteriores. Cada temporada, Verstappen se supera a sí mismo. En 2021 arrebató el campeonato a Lewis Hamilton y, tras dominar durante varios años, el año pasado ganó el título pese a no contar con el coche más imponente", comentó.

A pesar de que el RB21 suele quedar rezagado frente a los McLaren, el verdadero reto para el equipo papaya sigue siendo Verstappen.

"Quizás este año ni cuenta con uno de los dos o tres mejores vehículos, pero su espíritu de lucha y su rendimiento son insuperables. Ahora le toca a Red Bull entregarle un coche capaz de pelear por el campeonato, ya que en él no cabe ninguna duda", afirmó el español.

En su columna para SpeedWeek, Helmut Marko aseguró la semana pasada que la disputa por el título aún está en juego. Se esperan nuevos componentes para el próximo fin de semana de carreras en Bélgica. "Con las mejoras previstas, que nos acercarán al nivel de McLaren, la lucha por el campeonato sigue muy viva", concluyó el asesor de Red Bull.

