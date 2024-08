Los motivos detrás del DESASTRE de temporada de Red Bull

Red Bull Racing comenzó el año como el gran favorito para ambos campeonatos, pero el orden jerárquico de los equipos ahora es muy diferente.

Durante las vacaciones de verano, el equipo fue alcanzado y superado por otros. En los últimos meses, las cosas le van cada vez peor para Red Bull. Al comienzo de la temporada, parecían tener una gran ventaja sobre el resto y parecía escrito en las estrellas que ganarían ambos campeonatos con poca oposición.

Hemos llegado a las vacaciones de verano y el mundo parece muy diferente. La competición ha conseguido acortar distancias y de hecho se puede decir que algunos equipos incluso han tomado la delantera.

En principio no es una locura, pero aún así uno se pregunta cuáles son los defectos del equipo esta temporada después de un buen comienzo. A principios de año, estaban muy por delante del resto y se suponía que viviríamos una copia de 2023 y que los premios de esta temporada volverían a ganarse de una manera muy manera dominante.

Sin embargo, la situación ha cambiado considerablemente durante la temporada y, en parte debido al decepcionante desempeño de Sergio Pérez, ahora se teme que Red Bull tenga que ceder ante McLaren en el campeonato de constructores.

Incluso el Campeonato de Pilotos no es seguro para Verstappen. ¿Qué le está yendo tan mal al equipo? Estamos tratando de encontrar respuestas.

Luchas internas

La temporada de Red Bull ha estado llena de acontecimientos controvertidos dentro del equipo y la pregunta es cómo internamente cuelga la bandera dentro de la formación austriaca. Todo empezó a principios de este año con toda la telenovela en torno a Christian Horner.

El jefe del equipo Red Bull Racing fue acusado de comportamiento inapropiado por parte de una empleada y se inició una investigación. Por un momento pareció que estaba obligado a dejar el equipo, pero al final mantuvo su puesto.

Se habló entonces de una verdadera lucha de poder dentro del equipo, en la que también estaban involucrados los altos mandos del equipo.

Durante un tiempo, incluso pareció hablarse de que Red Bull suspendería a Marko, algo que enfurecería al entorno de Verstappen. Las cosas tampoco fueron bien allí, porque Horner y Jos Verstappen en particular se han estado tirando barro a través de los medios en varios momentos del año.

Adrián Newey

Una de las consecuencias de todas las luchas internas fue la repentina salida de Adrian Newey. Después de varias semanas de persistentes rumores, inmediatamente renunció a sus funciones dentro del departamento de Fórmula 1 para centrarse en otros proyectos, dejando al equipo sin su principal diseñador.

Sergio Pérez

Sergio Pérez ha tenido a menudo malos momentos con el equipo Red Bull a lo largo de los años, pero lo que ha demostrado el tapatío últimamente se lleva la palma. De hecho, Pérez ya no aparece y sigue cometiendo un error tras otro.

Para colmo, todo esto sucede poco después de que Red Bull le premiara con un nuevo contrato para las dos próximas temporadas. Pese a la permanencia de Pérez, está claro que es parte del problema de la difícil batalla que libra el equipo en el campeonato de constructores.

Pérez ocupa actualmente una decepcionante octava plaza en el campeonato mundial con sólo 131 puntos en la contra, ni siquiera la mitad de la media de Verstappen.

Limitaciones del túnel de viento

Finalmente, tenemos un motivo más avanzado del declive: la limitación en el túnel de viento. Red Bull logró ganar tanto el campeonato de constructores como el de pilotos en 2022, superando a equipos tradicionales como Mercedes y Ferrari.

Sin embargo, no fue una temporada sin preocupaciones y el castigo en particular dejó un sabor amargo en Milton Keynes. Red Bull excedió los límites presupuestarios durante la temporada 2021. Al final, fueron sancionados con una multa y, por tanto, con una limitación de tiempo en el túnel de viento para 2023.

Muchos equipos dijeron que se trataba de un castigo leve, pero el jefe del equipo, Horner, advirtió que su equipo seguramente sufriría a largo plazo. En 2023, con la extraña temporada de ensueño del equipo y los excelentes desarrollos posteriores, poco se notó en 2023, pero tal vez el tiempo perdido en el túnel de viento en 2023 resulte en una falta de buenos desarrollos en 2024.

Conclusión

Está claro que las cosas no van como se desea. Parece que las luchas internas dentro de Red Bull en particular, con la posterior salida de Adrian Newey, hacen que el dominio del equipo parezca haber desaparecido y no se estén realizando buenos desarrollos en el coche.

Si Waché no logra lo que el equipo espera de él siguiendo los pasos de Newey, el equipo tendrá que estar muy preocupado de cara a 2025. Si el campeonato de constructores es para McLaren este año, reexaminar la situación de los pilotos no es un lujo innecesario. Sin embargo, el equipo parece tener muchos más problemas, especialmente desde dentro, de los que aparentan desde fuera.