MINIMIZAN la labor de Checo en Red Bull

Christian Danner cree que Sergio Pérez debería haber sido despedido de Red Bull Racing mucho antes y no confirmado para seguir en el equipo.

El expiloto afirma que su rendimiento realmente no es lo suficientemente bueno y que la permanencia de Pérez demuestra que existe un conflicto importante dentro del equipo.

Pérez firmó una extensión de contrato a principios de este año, lo que también aseguraría su lugar junto a Verstappen el próximo año.

Sin embargo, el piloto mexicano está a 146 puntos de su compañero de equipo y ha contado con fuertes críticas por parte de Helmut Marko. De hecho, todo el mundo daba por hecho que el Gran Premio de Bélgica sería su último con el equipo.

Horner confirmó recientemente que Pérez también estaría al volante durante el próximo Gran Premio en Zandvoort y Danner todavía no lo puede creer.

Relacionado: Los jefes de equipo de la Fórmula 1 para 2025

¿Qué dijo Christian Danner sobre Checo Pérez?

"Realmente supuse que no le permitirían quedarse", dice el ex piloto a Motorsport-Magazine.

"Que continuaría como piloto de reserva después de las vacaciones de verano y que ampliarían el grupo de conductores para cubrir las posiciones es muy interesante", mencionó.

Helmut Marko dijo claramente: "No, lo que está haciendo es malo, no estoy satisfecho, esto no es lo suficientemente bueno". Y Horner luego dice: 'Sí, se queda'". Según Danner, esto apunta a un conflicto importante dentro de Red Bull.

El ex piloto de Fórmula 1 continúa: "Si nos fijamos únicamente en su rendimiento , deberían haberle dejado ir mucho antes. Está claro que hay una comunicación diferente dentro de la empresa", reveló.

"Veremos cuando se decida el campeonato de Fórmula 1. Ahora parece mucho más probable que sea McLaren que Red Bull con un Pérez que permanecerá en el coche a petición de Horner, o al menos él lo anunció", finalizó.