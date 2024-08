Red Bull rechazó a LEYENDA de la F1 para mantener a Checo

Helmut Marko ha revelado que Sebastian Vettel había preguntado si era posible regresar al equipo Red Bull F1, pero fue rehcazado y mantuvieron a Checo Pérez.

El asesor principal decidió rechazarlo, porque poner al cuatro veces campeón del mundo al lado de Max Verstappen no le parecía una buena idea.

Vettel terminó en el equipo junior de Red Bull cuando era adolescente. Un título de Fórmula BMW y victorias en Fórmula 3 y Fórmula Renault 3.5 fueron suficientes para convencer a Red Bull de utilizarlo a partir de mediados de 2007, reemplazando a Scott Speed en el equipo hermano Toro Rosso.

Después de una sorprendente victoria en el Gran Premio de Italia de 2008, fue ascendido al equipo principal Red Bull para 2009. Gracias al nuevo reglamento técnico de esa temporada, el fabricante de bebidas energéticas se convirtió de repente en un candidato al campeonato.

Vettel tuvo que admitir su superioridad en el GP de Brawn de Jenson Button, antes de que el alemán consiguiera cuatro títulos mundiales seguidos. Luego asumió un nuevo desafío en Ferrari, pero nunca pudo vencer al Mercedes de Lewis Hamilton.

El hombre de Heppenheim pasó sus dos últimos años en la Fórmula 1 en el centro del campo del Aston Martin.

Verstappen y Vettel no se pueden comparar

Vettel se retiró después de 2022, pero según Marko nos habría preguntado una y otra vez sobre un posible regreso a Red Bull. La escudería austriaca ha decidido mantener a Sergio Pérez este parón estival, a pesar de que no se encuentra nada en forma.

Por lo tanto, no había posibilidad de que Liam Lawson o Daniel Ricciardo ascendieran, no había posibilidad de que Carlos Sainz se uniera a un equipo superior y no había posibilidad de que Vettel regresara.

"Sebastian lleva dos años fuera", reveló Marko como motivo en una entrevista conF1-Insider. "Y para ser honesto: ¿Sebastian al lado de Max en el Red Bull? No quiero hacerle eso".

Cuando se le preguntó si hay algo que haga a Verstappen mejor que Vettel, el hombre de 81 años de Graz respondió:

"Realmente no deberíamos hacer comparaciones. Pero Max tiene tanta dedicación al rendimiento, mantiene la visión general y es capaz de llegar al límite en todo momento. Y eso es único. Nunca había experimentado algo así. Max es ya uno de los mejores pilotos de todos los tiempos", finalizó.