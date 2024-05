Ferrari da APLASTANTE juicio sobre Verstappen

Frédéric Vasseur está lleno de confianza después de ganar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 el fin de semana pasado y ahora cuestiona una nueva realidad de Red Bull.

Max Verstappen no pasó del sexto puesto, mientras que Ferrari consiguió un doble podio. El jefe del equipo afirma que si presionan a Verstappen, flaqueará. Aunque espera que Ferrari pueda mantener esto, no subestima en absoluto a Red Bull Racing.

En Miami, Lando Norris impidió a Verstappen ganar y el mismo Norris también se lo puso extremadamente difícil al holandés durante el Gran Premio de Emilia-Romaña. En Mónaco, McLaren volvió a hacer una buena actuación, pero fue Ferrari el que volvió a casa con mejores sensaciones.

Red Bull volvió a tener un fin de semana difícil, ya que Sergio Pérez se cayó en la salida y Verstappen no pudo hacer nada contra los hombres que le precedían desde el sexto lugar.

Parece que la competencia ahora está ejerciendo toda la presión sobre Verstappen y Red Bull y eso está dando sus frutos, al menos en las últimas carreras. Vasseur ve que Max puede flaquear.

¿Qué dijo Fred Vasseur sobre Red Bull y Max Verstappen?

"No quiero sacar conclusiones basándose únicamente en este fin de semana en Mónaco, pero si miras las dos últimas horas del fin de semana en Imola, creo que Max cometió más errores allí que en las últimas tres temporadas combinadas", dice Vasseur a MotorsportWeek.

Según el jefe de Ferrari, Red Bull pudo permanecer durante mucho tiempo en su zona de confort en cuanto a estrategia y ahora tienen que adoptar cada vez más un enfoque diferente.

"Entonces no se vieron obligados a ir al límite. Creo que el año pasado tenían una diferencia muy buena, solo pudimos luchar con ellos a veces en la clasificación, pero en la carrera la media fue de cuatro a cinco décimas", agregó.

"Creo que fue en Jeddah donde Max tuvo que empezar noveno el año pasado y ya estaba en cabeza después de tres vueltas. Tenían ese consuelo, sabían que podía pasar cualquier cosa", explica Vasseur.

"Ese ya no es el caso esta temporada, no sólo con nosotros, sino tampoco con McLaren y Red Bull, porque McLaren está más cerca. Tenemos que sacar lo mejor de esta pelea. Creo que volverán, volverán pronto y serán fuertes", finaliza el jefe de equipo que no quiere subestimarlos.