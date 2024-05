El ÚNICO objetivo de Leclerc en Mónaco

Charles Leclerc espera finalmente poder dar una buena impresión durante el Gran Premio de Mónaco en la edición de 2024 y no descarta una victoria en la rueda de prensa.

Por el momento, el Gran Premio de Mónaco y Leclerc aún no han demostrado ser una combinación exitosa. El piloto de Ferrari comenzó su carrera en la Fórmula 1 con Alfa Romeo en 2018 y sufrió una colisión y se retiró.

Un año más tarde causó sensación con los colores de Ferrari, pero volvió a abandonar debido a daños en su coche. En 2021, el monegasco canceló la carrera debido a una caja de cambios defectuosa. En 2022, Leclerc logró terminar la carrera y vio la bandera a cuadros en cuarta posición y un año después cruzó la meta en sexta posición.

¿Cuál es el objetivo de Charles Leclerc en Mónaco?

Cuando se le preguntó si se conformaría con un lugar en el podio este año en Mónaco, Leclerc responde: "Eso no significaría mucho. Quiero decir, terminar segundo o tercero realmente no me entusiasma. Así que vamos a por la victoria".

En su opinión, Ferrari tiene un buen paquete para luchar por la victoria. "Me siento bien, obviamente es una sensación muy especial, la semana de Mónaco. Siempre hemos sido competitivos aquí. ¡Espero que este sea un buen fin de semana!"

"Todavía puede haber sorpresas. Tenemos que ver después del viernes dónde estamos en comparación con los demás, pero me sorprendería que no estemos en el grupo (para la pole position, nd.). El piloto puede correr más riesgos y si eso vale la pena, o no", destacó.

"En Mónaco, un conductor simplemente tiene que atreverse a correr riesgos, afirma: "Si aquí te sientas un poco al límite, verás esto reflejado inmediatamente en tu tiempo, por lo que evaluar el riesgo marcará la diferencia", finalizó.