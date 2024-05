Dan DECEPCIONANTE noticia para Carlos Sainz con su futuro

Un periodista de Sky Sports F1 ha proporcionado una gran actualización sobre una de las opciones de futuro de Carlos Sainz.

De acuerdo con el reportero, informando desde el puerto de Mónaco para Sky Sports F1, ha descartado la posibilidad de que el español se una a las Flechas de Plata.

“No irá a Mercedes, eso me lo ha dejado bastante claro. No es que Mercedes no respete lo que puede hacer y lo que ha hecho en la F1, es sólo que quieren tomarse su tiempo en la designación de su piloto.

“Tengo entendido que Carlos Sainz quizás se esté dirigiendo ahora a aceptar esa oferta de mucho dinero en Sauber - Audi a partir de 2026”, aseguró.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton dejará el equipo al final de la temporada para realizar su paso sensacional a Ferrari el próximo año. La transferencia sumió al mercado de conductores en un caos con varios pilotos sin contrato a final de año y muchas plazas en juego.

Mercedes está intensificando sus esfuerzos para encontrar el compañero de equipo para George Russell en la próxima temporada, con varios nombres mencionados en la carrera, incluido el el campeón defensor Max Verstappen y el joven prospecto Andrea Kimi Antonelli.

El español será uno de los fichajes más buscados en la parrilla para 2025, ya que el piloto de 29 años está fuertemente vinculado con Audi para 2026.

Relacionado: ¡Mercedes ROMPE EL SILENCIO sobre Carlos Sainz!

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento.

El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada. El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año.

Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Relacionado