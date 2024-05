Sainz revela PROBLEMAS con Ferrari

Carlos Sainz descubrió un problema en su Ferrari tras la clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna, un problema que no pudo solucionarse antes de la carrera.

Sainz terminó quinto, realizando una carrera relativamente invisible y principalmente lejos de la carrera de su compañero de equipo Charles Leclerc.

El madrileño terminó quinto durante la carrera en Imola, lo que no es un resultado muy malo en sí mismo. Sin embargo, no estuvo cerca de batirse en duelo con los pilotos de McLaren o con su compañero de equipo Leclerc, por lo que realizó una carrera bastante solitaria.

Carlos terminó a 22 segundos del ganador Max Verstappen y a doce segundos del número cuatro: Oscar Piastri. El español, por su parte, tenía trece segundos de ventaja sobre Lewis Hamilton, que acabó sexto. Así que Sainz estaba en tierra de nadie.

¿Cuál fue el problema de Carlos Sainz con su Ferrari?

A los medios presentes, entre ellos los GPFans< /i>, Sainz señaló que él y su equipo habían encontrado un problema después de la clasificación.

"Creo que simplemente no teníamos la velocidad. No estoy nada contento porque después de la clasificación de repente vimos algo que no funcionaba como debería", mencionó.

"También tuvimos algunos problemas con el despliegue de la batería, así que tuvimos que limitar los daños durante la carrera. Estuvimos por detrás de los tiempos todo el fin de semana y fuimos unas décimas más lentos, así que no fue lo ideal", agregó.

¿Que dijo Carlos Sainz sobre Charles Leclerc?

Donde Sainz estaba luchando, Leclerc pudo tomar el tercer lugar frente a la multitud italiana. Sainz tiene esperanzas en esto, simplemente porque no puede hacerlo desde su propia raza.

"Creo que Leclerc mostró buena velocidad durante la carrera. Parecía que podíamos luchar con la competencia. Durante la clasificación, McLaren realmente lo está haciendo mejor, así que tenemos que analizar eso", explicó.

"Haremos todo lo posible para mejorar eso, porque todavía quedan circuitos en los que no podemos hacer mucho en términos de estrategia y adelantamientos. En Imola quedó claro que tenemos que mejorar la velocidad a una vuelta, porque en Mónaco todo se trata de la clasificación", finalizó.