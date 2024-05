El trago AMARGO de Sainz en Imola

Carlos Sainz se marchó de Imola con una sensación muy agridulce tras haber terminado en quinto lugar en el GP de Emilia-Romagna.

El piloto español que aún pilota para Ferrari tuvo una de sus últimas carreras significativas en Italia, donde todos los aficionados de la Scuderia atiborran las gradas para apoyar a los pilotos del equipo con base en Maranello.

Si bien su compañero Charles Leclerc logró hacerse de un podio al terminar en la tercera posición, el saber que el año que sigue ya no será más piloto de Ferrari, haciendo que esta carrera ya no sea de "local" para él, ha dejado un trago amargo en Carlos.

En palabras para la plataforma de transmisión oficial de la Fórmula 1, Sainz explicó cómo vivió la carrera con todo lo que significaba esta en particular para él.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el GP de Emilia-Romagna?

"Es una carrera muy engañosa para mi, después de la quali, vimos cosas que cambiamos y no tuvimos una carrera ideal. Es una de mis carreras de casa y todo se alineó para batallar y no tener una buena carrera, tendremos que mejorar mucho para Mónaco", declaró el español a las cámaras de F1TV.

"No, el problema no fue de set up, es más de otras cosas que no podemos comentar al respecto. La pregunta es si podíamos defender mejor el undercut de Piastri, intentamos defender pero no pudimos. Teníamos que entender cómo buscar extender la distancia, pero no funciono", agregó.

"Mónaco será mucho sobre la quali, tenemos que ver como mejorar el auto los sábados, porque quedó claro que Charles no estuvo lejos de Red Bull en carrera, todo será de la quali", explicó.

"Es increíble el ambiente, es mi penúltima carrera de casa como piloto de Ferrari, espero aún en Monza poder lograr un podio. Hoy me voy decepcionado de no haber podido tener un podio aquí", finalizó.