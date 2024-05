¡Carlos Sainz vuelve a DESMENTIR a la prensa!

Carlos Sainz se enfrentó a la prensa y volvió a desmentir una serie de rumores recientes.

Tras la clasificación para el Gran Premio de Emilia-Romagna, el corredor madrileño habló para GPFans sobre el verdadero rendimiento del equipo: "Las mejoras han funcionado exactamente como esperábamos. Y afortunadamente, no lo sé, por alguna razón, todos esperaban que voláramos este fin de semana con un nuevo paquete.

"He estado viendo números de nuestro paquete que estaban completamente fuera de la realidad. Hoy en día, ya sacar una décima es un buen trabajo del equipo. No digo que hayamos traído uno, dos o medio décimo, pero no las cifras que la gente menciona.

"Teniendo esto en cuenta, siempre iba a ser difícil dar el salto este fin de semana porque la gente también está mejorando sus coches aquí", comentó.

El equipo italiano llevó el llamado "SF-24 EVO" a Imola, una segunda versión del monoplaza de esta temporada gracias a las mejoras involucradas; sin embargo, parece que el equipo de Maranello está un paso por detrás de McLaren y Red Bull, quienes se pelearon la pole.

La carrera en el circuito Enzo e Dino Ferrari dependerá totalmente de la fiabilidad y la estrategia utilizada porque el trazado se caracteriza por ser un circuito muy difícil de adelantar.

Relacionado: ¡Figura de Ferrari SE PIERDE el fin de semana!

¿Qué pasó en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna?

Max Verstappen despejó las dudas y se llevó la pole para el Gran Premio de Emilia Romagna. Por otro lado, Sergio Pérez y Fernando Alonso tuvieron una desastrosa clasificación.

El neerlandés se llevó su octava posición de privilegio al hilo e igualó un récord de Ayrton Senna. Detrás del tricampeón del mundo quedaron Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

El resto de pilotos en el Top 10 quedaron ordenados de la siguiente manera: George Russell, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg.

Checo se quedó a solamente 0.015 segundos de eliminar a Daniel Ricciardo y a él se le sumaron Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon y Pierre Gasly como los eliminados en la Q2.

La Q1 de la clasificación comenzó con las dudas sobre si Fernando Alonso y Sergio Pérez iban a poder participar a tiempo luego de sus choques en la FP3.

Alonso tuvo muchos problemas al inicio y terminó abortando su vuelta y quedó eliminado en la Q1.

A él se le unieron Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Logan Sargeant y Valtteri Bottas. La vuelta más rápida se la quedó Max Verstappen con un tiempo de 1:15.762.