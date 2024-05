La razón del SUFRIMIENTO de Verstappen en Imola

Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de F1 de Emilia-Romagna. Sin embargo, se quedó muy cerca de no hacerlo y ser vencido de nuevo por Lando Norris.

A mitad de carrera todavía parecía supremo, pero en la fase final el piloto de Red Bull tuvo que defenderse de un ataque de Norris.

Verstappen tuvo un viernes difícil en Imola y parecía que los McLaren y los Ferrari finalmente tenían ventaja sobre los Red Bull. Sin embargo, el Limburger respondió consiguiendo la pole el sábado.

Hizo una gran salida y mantuvo el liderato. La parada en boxes desde el compuesto medio hasta el duro también se desarrolló sin problemas. Sin embargo, Norris pudo presionar más con sus neumáticos y se lo puso aún más difícil a Verstappen.

Al final la diferencia fue de sólo 0,725 segundos. Es la segunda victoria de Verstappen hoy, ya que también ganó la carrera de simulación de las 24 Horas de Nürburgring.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre su triunfo en Imola?

"Tuve que esforzarme toda la carrera para ganar. Éramos bastante fuertes con los neumáticos medios, pero los neumáticos duros eran más difíciles de manejar", dijo Verstappen a Vicky Piria

"Especialmente en las últimas diez o quince vueltas ya no tenía agarre. Realmente estaba patinando mucho. Vi a Lando acercándose, así que aceleré a fondo durante las últimas diez vueltas", agregó.

"Es muy difícil cuando ya no tienes los neumáticos para eso, no podía permitirme cometer un error y, por suerte, no cometimos ninguno. ganar aquí hoy", destacó.

"Si miras cómo empezamos el fin de semana en comparación con dónde estamos ahora, podemos estar muy satisfechos con la pole y la victoria", concluyó Verstappen.

