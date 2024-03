El ENORME gesto de Checo en Australia

Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing, tuvo un enorme gesto con un fan durante el pasado Gran Premio de Australia.

La acción del mexicano fue revelada por la cuenta oficial de redes sociales de la carrera en Melbourne: "Después de que el equipo de redbullracing descubrió el tatuaje de Checo de uno de nuestros trabajadores de Melbourne Walk, hicieron arreglos para que el hombre sorprendiera a Connor con una firma... ¡con la condición de que se lo tatuara!

"Esperamos que Connor te haya hecho sentir orgulloso, schecoperez", comentaron el post acompañado de una imagen. Al final, el aficionado terminó marcando en su piel la firma del piloto nacido en Jalisco y cumplió su parte del trato.

How it started vs how it’s going 😝



After the team at @redbullracing discovered one of our Melbourne Walk worker’s Checo tattoo, they arranged for the man himself to surprise Connor with a signature… on the condition he got it tattooed! ✍️



We hope Connor did you proud,… pic.twitter.com/agv0ag0IBI