La CLAVE para que Checo amplié su contrato en Red Bull

Sergio Pérez no sólo luchará por las victorias en la próxima temporada de Fórmula 1, sino también por una ampliación de contrato. Por ello su enfoque y objetivo principal de la temporada es sobre él mismo y el rendimiento que logre tener

Pérez tiene contrato con Red Bull Racing expirando a finales de este 2024. El mexicano sabe que tiene que conseguir buenos resultados y responde al mercado de pilotos actual.

No sólo el contrato de Sergio expira después de esta temporada. Más de la mitad de los participantes en la categoría reina del automovilismo aún no está seguro para 2025.

Por lo tanto, se espera un juego de sillas musicales y esto comenzó con el anuncio de Lewis Hamilton a principios de este mes. El siete veces campeón del mundo pasará de Mercedes a Ferrari.

Aún no se sabe quién será el nuevo compañero de equipo de George Russell, pero se dice que hay muchos contendientes. Se menciona al piloto alpino Esteban Ocon, que tuvo estrechos vínculos con Mercedes en su carrera junior, así como al piloto de Williams Alexander Albon, Carlos Sainz que debe dejar paso a Hamilton en Ferrari, Fernando Alonso y el talento de 17 años Andrea. Kimi Antonelli.

El piloto de Red Bull también podría tener la oportunidad de pelear por ganar el asiento en las Flechas Plateadas.

¿Cuál es el objetivo de Checo en 2024?

"No, eso no me molesta, eso es sólo una parte", respondió Pérez a la pregunta de Sky Sports F1 si le preocupa que su futuro en Red Bull aún sea incierto.

"Todavía no tengo contrato para el año que viene y la gente lo sabe. Para ser honesto, esa tampoco es mi prioridad. Sé que si hago una buena temporada y obtengo buenos resultados habrá muchas opciones", dejó claro el piloto

"Mi principal atención se centra en la consistencia a lo largo de la temporada, en ese desarrollo para continuar con el rendimiento que tuvimos a principios de año y mejorar carrera tras carrera. Si podemos hacer eso, creo que tenemos buenas posibilidades de incluso ganar el campeonato", matizó.

El tapatío de 34 años también está siguiendo la situación en Mercedes. Cree que habrá una "dinámica muy interesante" en el equipo alemán esta temporada ahora que Hamilton ya ha anunciado su marcha, mientras todavía le queda una temporada completa con Mercedes.

"Por supuesto, también es muy interesante para el mercado de pilotos", continuó Pérez ante los medios presentes tras el lanzamiento del Red Bull RB20. "Veremos a los conductores intentar cerrar sus acuerdos mucho antes este año mientras todos intentan conseguir el mejor asiento posible", agregó.

Cuando se le preguntó si Pérez se ve pilotando para Mercedes como sustituto de Hamilton, respondió: "Nunca se sabe, pero mi ideal es quedarme en Red Bull", finalizó.