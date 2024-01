El piloto que debe PREOCUPAR a Checo y Sainz

Checo Pérez y Carlos Sainz deben estar en estado de alerta, ya que los bonos de Alexander Albon han subido mucho después de su gran temporada en Williams, llamando la atención en Ferrari y Red Bull.

Lawrence Barretto informa que Ferrari se encuentra entre los interesados en los servicios de Alexander Albon, mientras que los ingenieros de Red Bull Racing también tienen en alta estima al británico-tailandés.

Esta vez las sillas musicales para la próxima temporada de Fórmula 1 llegaron a su fin antes de tiempo. Con la confirmación el 1 de diciembre de 2023 de que Logan Sargeant también correrá para Williams en 2024, los veinte asientos finalmente se concretaron.

Esta vez no hubo en la agenda una temporada tonta de alto perfil, pero sin embargo recientemente se han producido una serie de acontecimientos interesantes, especialmente de cara a 2025. Dos de los pilotos mejor valorados de la parrilla tienen un futuro poco claro con sus actuales empleadores.

¿Cómo se ven Sainz y Checo involucrados en esto?

Charles Leclerc ha firmado con Ferrari por varias temporadas, mientras que Lando Norris también ha ampliado su contrato con McLaren.

Ninguno de los equipos ha mencionado fechas exactas, pero en el papel se dice que el acuerdo de este último se extenderá hasta finales de 2028. Aunque ambas partes sin duda han incluido las llamadas "cláusulas de relajación" en sus contratos, se trata de un avance interesante en el mercado de pilotos.

En cualquier caso, significa que si Red Bull Racing no extiende a Sergio Pérez no se prorroga después de 2024, ya no puede intentar fichar a ninguno de estos dos pilotos.

Esto hace que Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo parezcan los candidatos más obvios para Red Bull Racing en 2025, pero existe otra posibilidad:Carlos Sainz.

El español tiene contrato con Ferrari hasta finales de 2024 y todavía está en plenas negociaciones con la superpotencia italiana con Audi al acecho para llevárselo, pero cabe recordar que es piloto surgido de la Academia Red Bull y ya estuv con Toro Rosso en 2017.

¿Llegará Albon a Ferrari?

Según el periodista de Fórmula 1 Lawrence Barretto, Albon se ha vuelto un apirante al asiento de Ferrari de darse la salida de Sainz.

"Tanto en Red Bull Racing como en Ferrari se hablado buenas cosas de Alex y él y su equipo han mantenido conversaciones con al menos la mitad de la parrilla sobre un cambio en el futuro", escribe en la página web de la Fórmula 1.

"Dos equipos, Alpine y Haas, estaban interesados en sus servicios para 2023. Ferrari también parece estar entre los interesados para 2025, mientras que mis fuentes informan que los ingenieros de Red Bull también lo tienen en alta estima".

Albon fue echado por Red Bull Racing a finales de 2020, pero desde entonces se ha convertido en un piloto competitivo y estable en Williams. Si Ferrari realmente se centra en los servicios del piloto de 27 años, esto podría abrirle la puerta de salida a Sainz, sea a Red Bull o a otro equipo.

Con los austriacos al menos acorde el jefe del equipo, Christian Horner, Pérez tiene el control completo de su destino. Si el mexicano se desempeña lo suficientemente bien, se quedará el tiempo que sea necesario.

De momento, Albon y Sainz parecen ser los poseedores de las llaves del próximo juego de sillas musicales en el mercado de pilotos.