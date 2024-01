Red Bull da una PISTA para vencer a Checo y Max

Vincent Bruins

Viernes 12 Enero 2024 13:56 - Actualizada: 13:57

Pierre Waché, director técnico de Red Bull, dijo a sus rivales que no tiene sentido copiar el RB19 de Max Verstappen y Sergio Pérez.

"Creo que es posible hacer una copia, pero en todas las industrias de este mundo, cuando es técnicamente, se trata de cómo sucede eso", dijo Waché a Autosport.

"El aspecto más importante es el 'por qué'. Si no sabes por qué, puedes copiar lo que quieras, pero es mejor quedarte con [el concepto] lo que entiendes. A veces también copiamos algunas cosas. Puede que copiemos las cosas equivocadas, pero también te inspiras en lo que ves en los demás.

“Esta industria tiene una especie de efecto Darwin. Ves algo de los demás, añades otra idea y la desarrollas, lo que hace crecer tu concepto, tus puntos fuertes y tus habilidades. Pero cada vez tiene que tratarse del aspecto de la comprensión.

"Siempre y cuando solamente hagas copias únicamente para copiar, entonces eso no funciona. Tienes que tener el conocimiento y también saber lo que quieres lograr. Si no tienes la combinación dorada de características, no produce nada", señaló.

Verstappen experimentó un año récord en 2023 al ganar 19 de 22 Grandes Premios, obteniendo la mayor cantidad de victorias en una temporada. El holandés también consiguió el récord de más victorias seguidas con diez de Miami a Italia.

¿Qué logró Sergio Pérez en 2023?

Checo logró ganar dos de las primeras cuatro carreras de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Se puso mano a mano con Max Verstappen en la pelea por el Campeonato del Mundo.

Sin embargo, el desarrollo del RB19 se alejó semana con semana del estilo de manejo del mexicano. El monoplaza se hizo muy complicado de controlar para el tapatío.

Esto mermó en su confianza y le provocó tener muy malos resultados en clasificación. Eso le generó un entorno de muchos cuestionamientos sobre su posición en el equipo campeón.

Al final, el número 11 se quedó con el subcampeonato del mundo tras conseguir 285 puntos. Un resultado que fue histórico para Red Bull Racing, puesto que nunca habían logrado el doblete en el Mundial.