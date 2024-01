La MEJOR noticia para Red Bull

Brian Van Hinthum

Viernes 5 Enero 2024 11:32

Red Bull seguirá dominando la Fórmula 1 en el 2024. Eso es lo que piensa Eddie Jordan, ex director de equipo.

Charlando en el podcast Formula For Success, Jordan fue cuestionado respecto a una posible caída del equipo de Sergio Checo Pérez y Max Verstappen.

Red Bull explica qué fue lo más valioso de Checo en 2023Leer más

"No, no hay posibilidad. Simple, si construyes un auto y tienes a Adrian Newey en tu equipo.

"Tal vez dentro de 20 o 30 años miremos hacia atrás y digamos: '¿Sabes qué? Ese 2023 fue increíble con lo que han logrado”. Max Verstappen y Red Bull hicieron una gran temporada", explica.

Red Bull Racing tuvo un año para recordar la temporada pasada. Para 2024, equipos como Mercedes y Ferrari naturalmente esperan cerrar la brecha durante el invierno.

¿Qué es lo que hace a Red Bull tan dominante?

Insistió en el papel del diseñador de los coches de Red Bull como la clave para que domine de esa manera.

"No olvides que mi compañero es Adrian Newey. Me dijo que no iba a ir a Abu Dhabi porque tenía que juntar las últimas piezas del rompecabezas para el Red Bull del próximo año. Ya sabes cómo es Adrian. No revela mucho.

"Por su forma de hablar, sabes que está bastante tranquilo y contento con dónde están. Compare eso con un Mercedes, Ferrari o Aston Martin. No importa a quién contraten. Se necesita mucho tiempo para que todo funcione en conjunto de tal manera que pueda acercarse a Red Bull. En mi opinión el año que viene tienen cinco o seis meses de ventaja con el coche", sentenció.