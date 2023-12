¡Checo COMPLICÓ su propia temporada!

Lars Leeftink

Viernes 22 Diciembre 2023 06:21

Sergio Pérez terminó segundo en el campeonato de F1 la temporada pasada, detrás de su compañero Max Verstappen. Según Jan Lammers, expiloto de F1, el mexicano se presionó innecesariamente en 2023 con sus propias declaraciones y esto debe cambiar en 2024.

En conversación con Motorsport.com Lammers analiza la temporada de Pérez. Según el holandés, no fue lo suficientemente perfecto como para acercarse siquiera a Verstappen en 2023.

"Simplemente cometió demasiados errores para eso, Max Verstappen mostró el potencial que hay en ese coche y, si no lo haces, una vez que has logrado la mitad de puntos que tu compañero de equipo, no puedes decir que ésta sea tu mejor temporada, estadísticamente eso puede ser cierto en términos de puntos y resultados, pero en términos de potencial ciertamente no lo es", afirmó.

Objetivo realista

Según Lammers, Pérez se ha presionado demasiado al ir a por el título, aunque esto puede no ser realista con Verstappen como compañero de equipo.

"Si Pérez se hubiera fijado un objetivo realista, podría haber tenido mucho mejores resultados. Si empiezas la temporada cada vez diciendo: este año puedo vencer a Max, entonces te lo estás poniendo muy difícil", mencionó

"Veo que Pérez es un buen corredor, pero es ligeramente inferior a Max. Eso lo ven todos, menos él mismo. Entonces pienso que las decepciones a veces son el resultado de un objetivo que no era realista", destaca..

Papel de escudero< /h2>

Lammers, por tanto, cree que Pérez haría bien en asumir un papel diferente en 2024. "Si simplemente hubiera asumido el papel de segundo piloto en 2023, la gente también esperaría que alcanzara su potencial y así sucesivamente. Pero es tan innecesario que inmediatamente dice: este año creo que puedo convertirme en campeón del mundo", recalca Lammers.

"También, no es realista decirlo, creo, es una lástima que inmediatamente genere resistencia. Todos sabemos que Max no se deja comer el queso del pan, así que sé realista", concluyó el analista.