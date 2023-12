Jan Bolscher

Viernes 8 Diciembre 2023

Lewis Hamilton ha arremetido fuertemente contra la FIA después de que el organismo del deporte del motor iniciara -y luego retirara- una investigación sobre un supuesto conflicto de intereses entre el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y su esposa Susie Wolff, directora de la F1 Academy.

La FIA anunció a principios de esta semana que se había iniciado una investigación sobre supuestas preocupaciones sobre la pareja Wolff.

Susie es la directora general de la Academia de F1, mientras que Toto trabaja como director del equipo Mercedes. Circularon rumores de que Susie escucharía cierta información al principio de su papel y luego se la transmitiría a su esposo.

Suzie Wolff

Poco después, el organismo deportivo anunció que no era necesaria ninguna investigación adicional, ya que se habían revisado varios documentos y se había comprobado que todo era correcto.

Sin embargo, en términos de reputación, el daño ya estaba hecho. En terreno de la Fórmula 1 no se ha hablado de nada en los últimos días más que del supuesto conflicto de intereses de la familia Wolff.

Susie también anunció en un comunicado que no estaba contenta con el curso de los acontecimientos y que no estaba satisfecha con el comunicado de la FIA, mientras que Toto indicó que no descartaba posibles medidas de seguimiento legales. El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, también respondió al incidente.

Decepción

“Fue una semana muy difícil y decepcionante”, dijo Lewis en el período previo a la Gala de Premios de la FIA. "El equipo de cumplimiento de nuestro deporte cuestionó la integridad de una de las mejores líderes femeninas, Susie Wolff, sin investigación y sin evidencia. Es totalmente inaceptable. No se han disculpado.

"Muchas personas en este deporte están haciendo un buen trabajo. Hay una constante lucha para mejorar la diversidad y la inclusión en el deporte, pero parece que ciertos individuos en la cima de la FIA quieren frenarnos mientras intentamos dar un paso adelante. Eso tiene que cambiar", afirmó.