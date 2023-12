Sam Cook

Viernes 8 Diciembre 2023 08:38 - Actualizada: 08:41

Susie Wolff, directora general de la Academia de F1, ha dicho que el deporte "debe hacerlo mejor", después de las acusaciones de la FIA sobre un supuesto conflicto de intereses.

La historia salió a la luz a principios de esta semana, con Toto Wolff, director del equipo Mercedes, teniendo acceso a información confidencial.

Después, Susie Wolff emitió un comunicado afirmando que las quejas eran "profundamente insultantes" y "misóginas". Los equipos de Fórmula 1 se apresuraron a distanciarse de la saga, afirmando todos que no se habían quejado.

Luego, la FIA reveló que, de hecho, no había ninguna investigación en curso que "involucrara a ningún individuo", lo que generó confusión sobre de dónde pudo haber venido la historia en primer lugar.

Exigencias

Ahora, Susie ha reaccionado a la declaración de la FIA y ha recurrido a Instagram para exigir algo mejor tanto del deporte como de los medios: "Cuando vi la declaración de la FIA ayer por la tarde, mi primera reacción fue: '¿Eso es todo?

"Durante dos días, se han hecho insinuaciones sobre mi integridad en público y a través de informes de antecedentes, pero nadie de la FIA ha hablado conmigo directamente.

"Podría haber sido un daño colateral en un ataque fallido contra otra persona, o el objetivo de un intento fallido de desacreditarme personalmente, pero he trabajado demasiado duro para que mi reputación fuera cuestionada por un comunicado de prensa infundado.

"Hemos recorrido un largo camino como deporte. Estoy extremadamente agradecida por el apoyo unificado de los equipos de Fórmula Uno. He trabajado con tantas mujeres y hombres apasionados en Florida y la FIA, que se preocupan por los mejores intereses de nuestro deporte.

"Sin embargo, este episodio hasta ahora ha tenido lugar sin transparencia ni rendición de cuentas. He recibido abusos en línea sobre mi trabajo y mi familia. No me dejaré intimidar y tengo la intención de hacer un seguimiento hasta descubrir quién ha instigado esta campaña. y engañó a los medios.

"Lo que pasó esta semana simplemente no es lo suficientemente bueno. Como deporte, debemos exigir y merecemos algo mejor", aseguró.

Supuestamente, la filtración de información tenía que ver con el tope de presupuesto

Mercedes también emitió un comunicado a través de X en nombre del jefe del equipo, Toto Wolff, afirmando que ahora hay "intercambios legales" en curso con la FIA.

"Entendemos que hay un importante interés de los medios en los acontecimientos de esta semana. Actualmente estamos en un intercambio legal activo con la FIA.

"Esperamos total transparencia sobre lo que ocurrió y por qué, y nos hemos reservado expresamente todos los derechos legales.

"Por lo tanto, les pedimos que comprendan que no haremos comentarios oficiales por ahora, pero ciertamente abordaremos el asunto a su debido tiempo", reveló el comunicado.